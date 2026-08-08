Manchester City x Atlético de Madrid: onde assistir e escalações

Manchester City e Atlético de Madrid medem forças neste domingo (9), às 8h (horário de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, na Coreia do Sul. O encontro faz parte do Coupang Play Series, torneio amistoso de pré-temporada para os dois escretes.

Onde assistir

A ESPN (TV por assinatura) e Disney + (streaming) transmitem o prélio.

Como chega o Manchester City

Enzo Maresca tem a missão de substituir o compatriota espanhol Pep Guardiola. Nada melhor, portanto, do que este período para conhecer os jogadores e saber como pode trabalhar com as opções que tem à disposição. Os Citizens, na última temporada, perderam o título do Campeonato Inglês para o Arsenal.

Cherki e Anderson são as novidades do conjunto azul. Em contrapartida, a equipe perdeu nomes, como Silva, Stones e Aké. Haaland e Rodri, campeões mundiais, não jogam. Afinal, gozam de merecidas férias.

O Manchester City deve formar com: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Reijnders, Kovacic; Semenyo, Foden, Ait Nouri; Mubama.

Como chega o Atlético de Madrid

Se o City mudou o comando técnico, o Atlético o mantém desde 2011-2012, quando, na época, o time mandava os seus jogos no finado Estádio Vicente Calderón. Diego Simeone conhece o Colchonero na palma da mão e tem a chance de provar o seu valor em mais uma temporada pelo clube da capital espanhola.

Llorente, Baena, Pubill, Grimaldo, Musso, Molina, Álvarez e Giuliano são desfalques certos após disputarem a final da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

O Atlético de Madrid deve subir ao campo com a seguinte formação: Oblak; Dominguez, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Martin, Vargas, Koke, Lookman; Castillo, Ortiz.

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