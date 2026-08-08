Remo x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Remo recebe o Atlético neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília). A bola rola no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará, pela 22ª rodada do Brasileirão. Em situações diferentes na tabela, as equipes entram em campo buscando um resultado positivo. Sendo assim, o Leão quer deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Galo tenta se aproximar da parte de cima da classificação.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 17h30, com: Christian Rafael (narração), Álvaro Martin (comentários) e Pedri Rigoni (reportagem).