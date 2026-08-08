Liverpool x Monaco: onde assistir, escalações e arbitragem

Visando o começo da temporada 2026/27, Liverpool e Monaco medem forças no domingo (9/8), em Anfield, em amistoso preparatório para o início dos jogos oficiais na Europa. Os dois times chegam, aliás, com seus novos treinadores. Após a saída de Arne Slot, o Liverpool anunciou Andoni Iraola, que fez excelente trabalho no Bournemouth, também da Inglaterra. Pelo lado francês, um nome conhecido do torcedor brasileiro: Filipe Luís, ex-comandante do Flamengo. Saibamos, então, em que pé chegam os times para o duelo, cujo pontapé inicial se dá às 10h30 (de Brasília).

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Como chega o Liverpool

Apesar de chegar como favorito para o amistoso, o Liverpool vem de derrota para o Leeds por 4 a 2, em duelo válido pela Premier League Summer Series. Tal resultado fez com que o Leeds ficasse com o troféu na pré-temporada. Nas outras partidas do minitorneio amistoso, vitórias sobre Wrexham (1 a 0) e Sunderland (4 a 2).

Esta temporada prestes a começar, aliás, representa um possível recomeço para os Reds. Arne Slot, que chegou a vencer a Premier League pelo Liverpool, ficou apenas duas temporadas e deu adeus, com a contratação de Iraola. Além disso, o ídolo Mohamed Salah se despediu após fazer história, indo seguir a carreira no Trabzonspor (TUR). O zagueiro Konaté (Real Madrid) e o lateral-esquerdo Andy Robertson (Tottenham) também deram adeus, enquanto Jacquet (ex-Rennes) e Victor Muñoz (ex-Osasuna) chegaram como reforços.

Como chega o Monaco

O Monaco, do novo treinador Filipe Luís, fez uma espécie de limpa no elenco. Afinal, vendeu alguns destaques, como Akliouche (PSG), Bamba (Newcastle), Ouattara (Besiktas) e o brasileiro Caio Henrique (Ajax). Por outro lado, a equipe do principado apresentou novos reforços: Abline (ex-Nantes), Sané (ex-Metz) e Nazinho (ex-Cercle Brugge). Por fim, o craque Ansu Fati foi comprado em definitivo junto ao Barcelona.

E já são quatro amistosos nesta pré-temporada com resultados mistos. A estreia de Filipinho foi em goleada por 5 a 2 sobre o Saint Priest (FRA). Depois, derrota por 2 a 0 para o Sporting (POR) e empate em 2 a 2 com o Cercle Brugge (BEL). Por fim, vitória magra por 1 a 0 sobre o Getafe (ESP).

Liverpool x Monaco

Amistoso Internacional

Data e horário: domingo, 9/8/2026, às 10h30 (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Mamardashvili; Frimpong, Ndukwe, Chambers e Kerkez; Szoboszlai, Nyoni, Morrison, Wirtz e Nugumoha; Isak. Técnico: Andoni Iraola.

MONACO: Hradecky; Vanderson, Sané, Eric Dier e Nazinho; Camara, Cabral, Abline, Golovin e Detourbet; Biereth. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Onde assistir: SportyNey

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