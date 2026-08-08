Cruzeiro x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro recebe o Mirassol neste domingo (9), às 11h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo fases diferentes na competição, as equipes entram em campo com objetivos distintos: a Raposa tenta seguir próxima da zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Leão busca somar pontos para se afastar da parte de baixo da tabela.

Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Mirassol terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Cruzeiro

Antes de mais nada, o Cruzeiro chega embalado pelo melhor momento da temporada sob o comando de Artur Jorge. A equipe mineira venceu o Coritiba por 1 a 0 pelo Brasileirão e, na sequência, garantiu classificação na Copa do Brasil diante da Chapecoense. Com a sequência positiva, a Raposa ganhou posições na tabela e iniciou a rodada na sétima colocação, com 30 pontos, cada vez mais próxima da zona da Libertadores.

Além disso, o duelo no Mineirão pode marcar a estreia de reforços recentes do clube. Wesley Teixeira já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia. Da mesma forma, o atacante uruguaio Lucho Rodríguez, apresentado oficialmente na última sexta-feira, aguarda a documentação para ficar à disposição.

Por outro lado, Artur Jorge terá uma baixa importante para montar a equipe. O volante Matheus Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e cumpre suspensão automática. Em compensação, o lateral-direito Fagner retorna após cumprir suspensão e volta a ser opção.

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Como chega o Mirassol

Enquanto isso, o Mirassol chega ao Mineirão tentando dar continuidade à reação no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time paulista venceu o Remo por 2 a 1, alcançou 23 pontos e assumiu a 14ª colocação, mantendo distância da zona de rebaixamento. Apesar disso, a equipe vem de uma eliminação recente na Copa do Brasil. O Leão acabou superado pelo Grêmio e agora concentra suas forças na sequência da Série A.

Para o confronto em Belo Horizonte, o técnico Rafael Guanaes terá problemas no elenco. O atacante Negueba segue em tratamento de lesão e não estará disponível, assim como Aldo Filho, que continua se recuperando de um problema muscular. Dessa forma, o Mirassol aposta em uma atuação segura defensivamente para tentar surpreender a Raposa fora de casa e conquistar pontos importantes na tabela.

CRUZEIRO x MIRASSOL

Brasileirão – 22ª Rodada

Data e horário: 09/08/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero e Gerson; Keny Arroyo, Matheus Pereira e Felipe Morais; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

MIRASSOL: Thomazella; Igor Formiga, João Victor, Gabriel e Reinaldo; Denílson, Japa e Eduardo; Gustavo Mosquito, Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

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