Flamengo reencontra algoz, mas com trunfo na manga

Ao entrar em campo neste domingo (9/8), encerrando um período de dez dias sem jogar, o Flamengo reencontrará um “velho conhecido”. Trata-se do Vitória, com quem o Fla já duelou três vezes só nesta atual temporada. A lembrança mais recente não é boa, visto que os times se enfrentaram na quinta fase da Copa do Brasil, com remontada do Leão.

O Flamengo, porém, tem um trunfo na manga para encarar a equipe baiana. Afinal, não sabe o que é perder para o rival deste domingo no Maracanã desde 2008. Já são, assim, 18 anos sem saber o que é derrota no Maior do Mundo para o Vitória.

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Confronto recente teve vitória, mas remontada

No último duelo entre as equipes no Maracanã, o Flamengo saiu vencedor por 2 a 1. Foi no dia 22 de abril deste ano, quando se enfrentaram na ida da quinta fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o torcedor flamenguista até celebrou o triunfo, mas lamentou as diversas chances perdidas, visto que o placar em questão não era elástico, o que alimentava esperança para o Leão.

Não à toa, a equipe baiana fez o caldeirão do Barradão ferver semanas depois, partindo para cima desde os minutos iniciais na busca pela reversão do resultado. E, com gols de Erick e Luan Cândido, o Vitória saiu com um 2 a 0, eliminando o favorito ao título Flamengo de maneira precoce. O Leão, aliás, é um dos oito times ainda vivos pela conquista da Copa do Brasil.

Vitória não derrota o Flamengo no Maracanã há 18 anos

O Flamengo, porém, tem um excelente retrospecto contra o Vitória quando joga com o mando de campo. No Maracanã, a última derrota para o rival nordestino foi no dia 20 de julho de 2008, quando caiu por 1 a 0, pela 13ª rodada do Brasileirão. Desde então, os times se enfrentaram dez vezes com mando do Fla, com apenas um triunfo do Vitória. No entanto, tal partida, em agosto de 2017, ocorreu no Estádio Luso-Brasileiro. Na ocasião, 2 a 0 para o rubro-negro baiano.

Há também outros jogos longe do Maracanã, como o empate por 2 a 2 em 2010, no Raulino de Oliveira, e a goleada por 4 a 0 em 2014, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). Já em 2016, o Flamengo venceu por 1 a 0 no Raulino de Oliveira. Nos jogos no Maracanã após a citada derrota de 2008, o Fla vem 100%: cinco vitórias em cinco jogos.

Lembra do 8 a 0?

Uma destas cinco oportunidades foi em 2025, em jogo histórico. Afinal, o Flamengo não encontrou dó, nem piedade para cima do Vitória, massacrando por 8 a 0 em noite iluminada de seu ataque. Samuel Lino, por exemplo, participou de cinco gols, marcando duas vezes e dando três assistências. Já Pedro deixou um hat-trick, com direito a golaço absurdo dando elástico para cima de Lucas Halter antes de cavar sobre Lucas Arcanjo.

A surra ficou cravada na história dos pontos corridos, já que tornou-se a maior goleada do período (2003 em diante), superando três placares de 7 a 0. Em 2003, o Goiás e o Cruzeiro venceram Juventude e Bahia, respectivamente, pelo placar citado – o mesmo para São Paulo x Paysandu no ano seguinte. Agora, a espera é para saber qual Flamengo entrará em campo no domingo: o da Copa do Brasil ou o do 8 a 0.

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