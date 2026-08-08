Athletic x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletic e Criciúma se enfrentam neste domingo, às 11h (de Brasília), na Arena Sicredi, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos de estabilidade na tabela de classificação.

A equipe mineira vem de uma sequência positiva de resultados e busca o triunfo dentro de casa para se aproximar da briga pelas primeiras colocações. Por outro lado, o adversário catarinense ostenta uma longa invencibilidade e tenta defender a vantagem na ponta da competição.

Onde assistir

A partida disputada em São João del-Rei terá transmissão ao vivo e exclusiva pela internet. O torcedor poderá acompanhar o duelo através do plano premium da plataforma de streaming Disney+.

Como chega o Athletic

O Athletic chega em boa fase e invicto há quatro partidas na competição nacional, vindo de um empate fora de casa no último jogo. O técnico Alex precisará reestruturar o setor de meio-campo após a saída recente de um titular negociado com o futebol europeu.

A equipe de São João del-Rei aposta no fator campo e no bom volume ofensivo para furar a defesa rival. Conseguir a vitória diante da torcida local alavanca o grupo mandante em direção aos primeiros colocados do torneio.

Como chega o Criciúma

O Criciúma atravessa uma fase espetacular e não sabe o que é perder há 15 rodadas, mantendo uma sólida vantagem na primeira posição da tabela. Eduardo Baptista deve ter um desfalque no ataque por conta de dores no joelho sofridas durante os treinos da semana.

O clube de Santa Catarina se apoia em seu retrospecto defensivo invejável, já que não sofreu gols nas últimas três partidas disputadas. Somar pontos longe de seus domínios mantém o time visitante confortável no topo da classificação.

ATHLETIC X CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro Série B – 21ª rodada

Data e horário: 09/08/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Arena Sicredi, São João del-Rei (MG)

ATHLETIC: Luan Polli; Douglas Pelé, Jhonathan, Lucas Belezi e Zeca; Felipe Negrucci; Max, Gian Cabezas, Enzo e Kauan Rodrigues; Carlinhos. Técnico: Alex

CRICIÚMA: Pedro; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Gui Lobo, Eduardo e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Waguininho e Cauê Santos. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Fernanda Krüger (MT)

VAR: Andreza Helena de Siqueira (MG)

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