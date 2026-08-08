Quinteto concentra mais da metade dos gols do Palmeiras no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de 2026 apresenta uma característica que chama atenção. Afinal, a competição vive um dos cenários mais ofensivos dos últimos quinze anos. A média de gols subiu e transformou o torneio em um campeonato de partidas mais abertas e com maior frequência de bolas na rede. Logo, a competição registrou a maior média de gols desde 2011, com 2,59 tentos por partida (531 gols em 205 partidas até aqui).

Nesse contexto de maior produtividade ofensiva, o Palmeiras aparece como um dos principais protagonistas. Líder isolado do Brasileirão, o time comandado por Abel Ferreira também ostenta o melhor ataque da competição, com 38 gols marcados. O número reforça a capacidade do Verdão de transformar o volume ofensivo em bolas na rede e ajuda a explicar a vantagem construída na liderança.

+ Leia mais: Barboza treina e pode reforçar o Palmeiras contra o Internacional

Mais do que a quantidade de gols, porém, chama atenção a distribuição entre os jogadores. Mais da metade dos gols do Palmeiras saiu dos pés de apenas cinco atletas, o que mostra a força do núcleo ofensivo alviverde. O elenco de Abel Ferreira conta com diferentes alternativas para chegar ao gol, mas alguns nomes assumiram papel de destaque na artilharia da equipe.

Flaco López aparece entre os principais responsáveis pela produção ofensiva do Palmeiras em 2026. O argentino lidera a lista de goleadores do elenco no Brasileirão, com 6 gols. Além disso, Ramón Sosa, Maurício, Allan e Jhon Arias também aparecem entre os jogadores que mais contribuíram para o ataque alviverde, com 4 tentos cada (22, no total).

Força ofensiva é um diferencial

A força ofensiva combina com a consistência apresentada pelo Alviverde na competição. A equipe não depende de um único jogador para decidir as partidas e consegue encontrar diferentes caminhos para balançar as redes. Em um Brasileirão bem disputado, essa variedade se torna um diferencia e evidencia a força do elenco. O comandante português fez questão de exaltar seu plantel e afirmou que o Alviverde deve servir de exemplo no futebol brasileiro.

“Ganhar títulos é o que motiva, por isso que estou no Palmeiras e é o que temos feito nos últimos anos. Se for comparar a valorização do elenco do Palmeiras, pelo trabalho de todos, vale hoje R$ 1,4 bilhão. Se fores ver a equipe mais jovem que luta por títulos é o Palmeiras”, disse o treinador.

Por fim, apenas Flamengo (37 gols) e Botafogo (34 gols) se aproximam do poderio ofensivo da equipe paulista. Esse aspecto se reflete na classificação geral, visto que os comandados de Abel Ferreira somam 47 pontos, oito a mais que o Rubro-Negro (que tem um jogo a menos no certame). Assim, o Palmeiras transforma o bom momento ofensivo em uma das principais armas na busca por mais um título nacional.

Médias de gols dos últimos quinze anos de Brasileirão

2026 – 2,59 gols por partida (em andamento)

2025 – 2,52 gols por partida

2024 – 2,44 gols por partida

2023 – 2,49 gols por partida

2022 – 2,38 gols por partida

2021 – 2,22 gols por partida

2020 – 2,48 gols por partida

2019 – 2,31 gols por partida

2018 – 2,18 gols por partida

2017 – 2,43 gols por partida

2016 – 2,40 gols por partida

2015 – 2,36 gols por partida

2014 – 2,26 gols por partida

2013 – 2,46 gols por partida

2012 – 2,47 gols por partida

Fonte: O Gol.