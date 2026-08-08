Coritiba x Chapecoense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Em mau momento no Campeonato Brasileiro, Coritiba e Chapecoense fazem duelo neste sábado (8/8), às 20h30, no Couto Pereira, pela 22ª rodada da competição. O Coxa está há quatro partidas sem vencer e quer encerrar o jejum. O time ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos, podendo se aproximar do G6. Do outro lado, o Verdão do Oeste, que só venceu o Santos na primeira rodada da disputa, chega desesperado, á que ocupa a lanterna, com apenas 10 pontos.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 19h. Fellipo Souza terá a incumbência de narrar a peleja. Rafaela Carolina comenta o embate. O repórter Vitor Revez, por fim, completa o trio de craques.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.