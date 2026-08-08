Botafogo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Botafogo e Fluminense têm clássico marcado nos Embalos de Sábado à Noite. A bola rola às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quarto lugar, com 34 pontos. Com um jogo a menos, o Mais Tradicional está em oitavo e soma 29.

A Voz do Esporte não marca touca na pista e inicia a transmissão ao vivo, a partir de 19h30. Cesar Tavares, com seu enorme talento e experiência, comanda a narração. Eduardo Gimenez engrandece o clássico com seus comentários. Já a reportagem fica sob a batuta de Pedro Julião.