Porto x Alverca: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão, o Porto começa sua jornada de defesa do título português neste domingo. No Estádio do Dragão, o Porto recebe o Alverca, às 14h (de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada da Liga Portugal 2026/2027.

Onde assistir

O duelo entre Porto e Alverca, pela primeira rodada do Campeonato Português 2026/27, terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como chega o Porto

Depois de conquistar o seu 31º título nacional, o Porto vai em busca de mais um troféu com a base da equipe campeã mantida para esta temporada. Os Dragões não perderam nenhuma peça importante – para além da saída de Thiago Silva – e mantiveram seus principais jogadores, com destaque para o goleiro Diogo Costa, apesar do interesse de clubes como Chelsea e Paris Saint-Germain.

Na pré-temporada, o Porto fez duas partidas, com uma derrota para o Gil Vicente por 1 a 0, e uma vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa. No último dia 1º, inclusive, os Dragões conquistaram o título da Supertaça de Portugal ao bater o Torreense por 1 a 0.

Como chega o Alverca

Do outro lado, o Alverca quer se manter entre os principais times do país. Na última temporada, a primeira após o retorno à elite, a equipe ficou em 11º com 39 pontos. O time de Alverca de Ribatejo conta com a presença de quatro jogadores brasileiros (os goleiros Jhonatan e Mathues Mendes, o defensor Ikker Julian e o atacante Figueiredo, ex-Vasco).

Na pré-temporada, o Alverca teve três amistosos, com duas vitórias e uma derrota. A equipe bateu o Belenenses por 2 a 1 e o Estoril por 2 a 0. Por fim, sofreu um revés diante do Mafra por 1 a 0.

PORTO x ALVERCA

Campeonato Português – 1ª rodada

Data e Hora: 09/08/2026, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, Porto (POR)

PORTO: Diogo Costa; Sanusi, Nehuen Pérez, Kiwior e Martim Fernandes; Victor Froholdt (Eustáquio), Alan Varela e Gabri Veiga; William Gomes, Pepê e André Silva. Técnico: Francesco Farioli.

ALVERCA: Matheus Mendes; Baseya, Sergio Gómez e Bastien Meupiyou; Touaizi, Davy Gui, Abdulai e Isaac James; Figueiredo, Vivaldo e Chiquinho. Técnico: Sergio Ricardo Oliveira.

Árbitro: Luís Godinho

VAR: Bruno Esteves.

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