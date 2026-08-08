Bruno Guimarães é apresentado pelo Arsenal após transferência de R$ 514 milhões

Bruno Guimarães foi apresentado oficialmente pelo Arsenal neste sábado (8), após concluir a transferência do Newcastle. O meio-campista brasileiro assinou contrato de quatro anos com os Gunners, em uma negociação avaliada em 75 milhões de libras (cerca de R$ 514,3 milhões). O acordo, porém, ainda pode ser estendido por mais uma temporada.

A contratação coloca Bruno como uma das principais apostas do Arsenal para a temporada 2026/27. De acordo com a imprensa britânica, o clube londrino considera o brasileiro uma peça capaz de aumentar a qualidade e a competitividade do meio-campo, especialmente pela capacidade de atuar tanto como primeiro volante quanto em uma função mais avançada.

A chegada ao Arsenal também representa um reencontro entre o jogador e um clube que, no entanto, já havia demonstrado interesse em sua contratação antes de sua ida para o Newcastle. A passagem pelo clube do norte da Inglaterra terminou com 153 partidas de Premier League, 30 gols e 26 assistências. O brasileiro, aliás, deixou o clube como capitão e como um dos símbolos da transformação da equipe nos últimos anos.

Jogador vai continuar com o número 39

Bruno, inclusive, seguirá utilizando o 39, número que o acompanha desde o início da carreira profissional. A escolha tem um significado familiar. O número faz referência ao código 039 do táxi dirigido pelo pai do jogador no Rio de Janeiro. Bruno já havia utilizado a camisa 39 no Athletico-PR, no Lyon e no Newcastle e decidiu manter a tradição.

Assim, com a chegada de Bruno Guimarães, o Arsenal reforça um setor que já conta com nomes como Declan Rice, Martin Odegaard, Martin Zubimendi e Mikel Merino. A expectativa é que o brasileiro aumente as opções do técnico e ajude os Gunners na tentativa de manter o título da Premier League e avançar novamente nas principais competições europeias.





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