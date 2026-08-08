Internazionale derrota a Juventus em amistoso realizado na Austrália

A Inter venceu a Juventus por 2 a 1 neste sábado (8), no Optus Stadium, em Perth, na Austrália, em amistoso de pré-temporada. Com o resultado, a equipe de Milão encerrou a passagem pela Austrália com uma vitória sobre a Juventus, depois de empatar em 1 a 1 com o Milan. A Juve, que vinha de vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea, volta a campo na próxima terça (11) para encarar o Palermo em mais um amistoso.
O jogo começou equilibrado, com a Juventus tentando pressionar nos primeiros minutos. No entanto, a Inter rapidamente assumiu o controle das ações e passou a criar as principais oportunidades. Aos 20 minutos, Bonny avançou pela esquerda e cruzou para Dimarco, que finalizou de primeira com a perna esquerda e acertou o canto de Di Gregorio.
Depois do gol, a Inter ganhou confiança e continuou levando perigo. Calhanoglu obrigou Di Gregorio a trabalhar em cobrança de falta, enquanto Mkhitaryan também testou o goleiro da Juventus em chute de fora da área. Do outro lado, Yildiz tentou responder, mas não conseguiu evitar que a equipe de Chivu terminasse a primeira etapa em vantagem.
Inter no comando do jogo
Na volta do intervalo, os dois treinadores promoveram várias alterações. Ainda assim, a Inter manteve a superioridade e encontrou o segundo gol aos 17 minutos. Pio Esposito recebeu espaço e encontrou Diouf, que invadiu a área e finalizou para vencer Di Gregorio.
Com 2 a 0 no placar, a equipe italiana passou a administrar o resultado. A equipe de Spalletti, porém, reagiu nos minutos finais. Aos 40 minutos, Miretti encontrou Conceição em profundidade, e o português ganhou da defesa antes de driblar o goleiro Martínez e mandar para a rede.
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