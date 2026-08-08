Corinthians e Memphis Depay avançam por renovação de contrato

A negociação entre Corinthians e Memphis Depay pela renovação do contrato avançou nos últimos dias, mas ainda apresenta divergências entre as partes. O Timão e os representantes do atacante holandês têm versões diferentes sobre os valores discutidos e algumas condições do novo acordo.

O clube paulista afirma que os representantes de Memphis solicitaram alterações no montante da dívida e nas garantias previstas no contrato. O estafe do jogador, por outro lado, nega que tenha pedido aumento no valor devido pelo clube. Apesar das diferenças, as duas partes consideram que o entendimento está próximo.

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Corinthians e estafe divergem sobre valores

De acordo com a versão corintiana, o valor total da dívida passaria de R$ 42 milhões para R$ 51 milhões. O pagamento seria dividido em quatro parcelas semestrais (de seis em seis meses), com a primeira prevista para fevereiro de 2027 (ou seja, em fevereiro e agosto). Além disso, os advogados do jogador teriam solicitado uma cláusula de rescisão unilateral em determinadas situações.

O clube informou que aceita a condição relacionada aos atrasos, desde que, porém, ela siga os parâmetros estabelecidos pela Lei Geral do Esporte. A legislação permite a rescisão por uma das partes quando houver atraso de dois meses nos pagamentos previstos no vínculo.

O estafe de Memphis, por outro lado, informou ao “portal ge” que nega ter solicitado uma alteração no valor da dívida. Os representantes do atacante também não comentaram a cláusula relacionada à possibilidade de rescisão unilateral. Enquanto isso, novas rodadas de negociação estão previstas para este sábado entre o presidente Osmar Stabile e o jogador.

Memphis mantém rotina no Brasil

Apesar das divergências, Memphis está no Brasil desde a última terça-feira (4) e mantém uma rotina próxima ao clube. O atacante acompanhou a partida contra o Internacional na Neo Química Arena e também tem publicado registros dos treinamentos realizados com seu preparador físico.

O departamento de futebol do Corinthians acompanha as tratativas e, dessa forma, aguarda o retorno do atleta ao CT Joaquim Grava. A intenção, nesse sentido, é definir os últimos detalhes da renovação antes de reintegrá-lo ao eleco. A previsão interna é que o holandês esteja à disposição para o confronto contra o Rosario Central, na Argentina, na próxima quinta-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores.

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