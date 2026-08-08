Mãe de Eliza Samúdio rebate comentários sobre DNA e destaca talento de Bruninho

Sonia Samúdio, mãe de Eliza Samúdio, rebateu neste sábado (8) comentários que relacionaram o desempenho do neto, Bruninho Samúdio, ao DNA do pai, o ex-goleiro Bruno, condenado pelo homicídio da companheira em 2010. Em uma publicação nas redes sociais, ela destacou a dedicação do jovem atleta e o trabalho realizado ao longo de sua formação.

Segundo Sonia, Bruninho construiu sua trajetória esportiva com disciplina, treinos e acompanhamento profissional. Além disso, ela ressaltou a participação dos treinadores no desenvolvimento do jogador.

“Quando falarem em DNA, lembrem que por trás tem uma história, tem saudade, tem os treinadores do Bruninho pessoas que foram nossos apoiadores. Não foi DNA. Falam de DNA, mas esquecem de quase nove anos de treinos, dedo machucado, corpo dolorido e medos vencidos, isso não vem no DNA, vem de casa, vem de toda uma comissão técnica que o acompanha”, escreveu dona Sônia.

O desabafo de Sonia aconteceu depois que uma publicação viralizou no X, antigo Twitter. O vídeo mostra Bruninho fazendo uma defesa decisiva durante uma partida pelo Sub-17 do Botafogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

‘É fácil comentar, difícil é criar’

Na sequência, ela voltou a destacar o esforço do neto e afirmou que esteve presente durante o processo de formação do atleta. Ela também citou Eliza ao falar sobre a criação de Bruninho.

“DNA não leva pra treinos, não limpa machucados. Eu levei, eu limpei, eu fiquei e estarei sempre quando Bruninho precisar. Se é pra falar de genética, fala da Eliza também. É fácil comentar, difícil é criar, difícil é perder o esposo e continuar criando o neto sozinha. Bruninho tem sim talento, mas tem principalmente anos de treinos de esforço, disciplina e o amor de quem ficou, isso é o que ninguém vê. Cada vitória do Bruninho é de todos que caminharam e caminham com ele, o mérito é de quem esteve presente”, completou.





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