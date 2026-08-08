Cruzeiro altera lista da Libertadores e promove cinco reforços

O Cruzeiro promoveu mudanças na lista de inscritos para a sequência da Libertadores. A Raposa atualizou a relação após a janela de transferências e registrou cinco novos reforços. Ao mesmo tempo, dez jogadores que faziam parte da lista durante a fase de grupos tiveram seus nomes retirados. As alterações acompanham as movimentações realizadas pela diretoria, que negociou atletas em definitivo ou por empréstimo nas últimas semanas.

A equipe celeste passa a contar com novas opções para o elenco, enquanto os atletas negociados deixam de fazer parte do planejamento para os próximos compromissos do torneio. Com as alterações, a diretoria ajustou a lista de acordo com a atual composição do grupo. Assim, os reforços que foram registrados passam a ter condições de integrar a equipe durante a caminhada cruzeirense na competição.

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Cruzeiro atualiza relação para a Libertadores

Entre os jogadores removidos está Matheus Cunha, negociado com o Internacional. Janderson também deixou o elenco após acertar transferência para o Moreirense, de Portugal. Murilo Rhikman, por sua vez, envolveu-se na negociação que levou Zé Lucas, recém-chegado do Sport, ao Cruzeiro.

Além disso, Kauã Prates foi embora para o Borussia Dortmund, disputar a Bundesliga. Em seguida, Bruno Alves acertou empréstimo ao Norwich City, da Inglaterra. Walace também deixou a Toca da Raposa e fechou com o Vitória. William Fernando seguiu para o Avaí em definitivo.

Japa partiu para o Mirassol por empréstimo, aliás, time esse que também disputa a Libertadores. Christian partiu para o Krasnodar, da Rússia. Além deles, o jovem Kaiquy Luiz foi mais um a ir para Portugal, onde jogará pelo Feirense, embora não tivesse atuado pelo time profissional.

As mudanças, por outro lado, abriram espaço para o Cabuloso atualizar a relação de atletas disponíveis na Libertadores. O clube registrou cinco dos jogadores contratados durante a janela para a sequência da competição continental. A reformulação ocorre em um momento importante da temporada.

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