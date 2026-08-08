Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morre aos 68 anos

Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, morreu na noite da última sexta-feira (7), em um hospital de Rosário, na Argentina. Ele tinha 68 anos e enfrentava uma longa doença, de acordo com o Infobae. Jorge era uma das pessoas mais próximas do astro argentino e acompanhava sua carreira desde os primeiros passos no futebol.

A família de Messi havia informado durante a Copa do Mundo que Jorge apresentava uma recuperação constante, apesar da complexidade do quadro clínico. O comunicado foi divulgado em 16 de junho, após a estreia da Argentina no Mundial. Naquela ocasião, Messi marcou três gols contra a Argélia e chorou depois do apito final, em uma reação sobre o estado de saúde do pai.

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Jorge Messi teve papel central na carreira do filho

Além da relação familiar, Jorge Messi exerceu durante anos a função de agente e gestor dos negócios do atacante. Dessa forma, esteve diretamente envolvido em decisões importantes da carreira de Lionel, desde a infância até a consolidação do jogador entre os principais nomes do futebol mundial. A trajetória dos dois também passou pela mudança da Argentina para a Espanha.

Em entrevista ao portal Soho.com, em 2012, Jorge contou detalhes sobre os primeiros anos do filho na Europa e revelou que a família chegou a considerar o retorno à Argentina por problemas relacionados à documentação. No entanto, Lionel preferiu permanecer na Espanha e seguir sua trajetória no futebol.

“Não, nunca faltou dinheiro. Pelo contrário. Desde o início foi nos dado o tratamento. Estivemos perto de voltar à Argentina por outros problemas, pela falta de documentação. Ele não pode jogar por um tempo por causa dessa documentação, o que o deixou muito triste. Em casa queríamos voltar. Mas eu perguntei para ele, e o Lionel pediu para continuar na Espanha”, contou Jorge.

Relação começou ainda na infância de Messi

Jorge acompanhou de perto a formação de Lionel como jogador e participou das principais decisões relacionadas ao início da carreira do argentino. A mudança para a Espanha, aliás, foi um dos momentos mais importantes desse processo, especialmente durante o período em que Messi buscava espaço no futebol europeu.

Posteriormente, o atacante se tornou referência do Barcelona, da seleção argentina e de outros grandes clubes. Ao longo dos anos, Jorge também passou a administrar aspectos comerciais da carreira do filho. A parceria profissional permaneceu enquanto Messi ampliava sua presença no futebol e fora dele.

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