ASSINE JÁ!
Jogada10

Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morre aos 68 anos

Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morre aos 68 anos
Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morre aos 68 anos -

Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, morreu na noite da última sexta-feira (7), em um hospital de Rosário, na Argentina. Ele tinha 68 anos e enfrentava uma longa doença, de acordo com o Infobae. Jorge era uma das pessoas mais próximas do astro argentino e acompanhava sua carreira desde os primeiros passos no futebol.

A família de Messi havia informado durante a Copa do Mundo que Jorge apresentava uma recuperação constante, apesar da complexidade do quadro clínico. O comunicado foi divulgado em 16 de junho, após a estreia da Argentina no Mundial. Naquela ocasião, Messi marcou três gols contra a Argélia e chorou depois do apito final, em uma reação sobre o estado de saúde do pai.

LEIA MAIS: Internazionale derrota a Juventus em amistoso realizado na Austrália

Jorge Messi teve papel central na carreira do filho

Além da relação familiar, Jorge Messi exerceu durante anos a função de agente e gestor dos negócios do atacante. Dessa forma, esteve diretamente envolvido em decisões importantes da carreira de Lionel, desde a infância até a consolidação do jogador entre os principais nomes do futebol mundial. A trajetória dos dois também passou pela mudança da Argentina para a Espanha.

Em entrevista ao portal Soho.com, em 2012, Jorge contou detalhes sobre os primeiros anos do filho na Europa e revelou que a família chegou a considerar o retorno à Argentina por problemas relacionados à documentação. No entanto, Lionel preferiu permanecer na Espanha e seguir sua trajetória no futebol.

“Não, nunca faltou dinheiro. Pelo contrário. Desde o início foi nos dado o tratamento. Estivemos perto de voltar à Argentina por outros problemas, pela falta de documentação. Ele não pode jogar por um tempo por causa dessa documentação, o que o deixou muito triste. Em casa queríamos voltar. Mas eu perguntei para ele, e o Lionel pediu para continuar na Espanha”, contou Jorge.

Relação começou ainda na infância de Messi

Jorge acompanhou de perto a formação de Lionel como jogador e participou das principais decisões relacionadas ao início da carreira do argentino. A mudança para a Espanha, aliás, foi um dos momentos mais importantes desse processo, especialmente durante o período em que Messi buscava espaço no futebol europeu.

Posteriormente, o atacante se tornou referência do Barcelona, da seleção argentina e de outros grandes clubes. Ao longo dos anos, Jorge também passou a administrar aspectos comerciais da carreira do filho. A parceria profissional permaneceu enquanto Messi ampliava sua presença no futebol e fora dele.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas