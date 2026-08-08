João Pedro protagoniza, e Chelsea vence o Milan na Indonésia

O Chelsea venceu o Milan por 3 a 0 neste sábado (8), no Gelora Bung Karno, em Jacarta, capital da Indonésia, em amistoso de pré-temporada. O brasileiro João Pedro, que não foi lembrado por Ancelotti para a Copa do Mundo, foi o grande nome da partida ao marcar duas vezes, enquanto Caicedo completou o placar no início do segundo tempo. Assim, os Blues construíram a goleada em um pequeno intervalo de tempo entre o fim do primeiro tempo e o início do segundo.
João Pedro abre vantagem antes do intervalo
O Chelsea encontrou dificuldades para transformar o domínio em gols durante boa parte da etapa inicial, mas conseguiu abrir o placar nos minutos finais. Aos 45′, Caicedo cobrou escanteio pela esquerda, a bola atravessou a área e encontrou João Pedro. O brasileiro ganhou pelo alto e cabeceou para o fundo das redes, colocando os ingleses em vantagem antes do intervalo.
Blues aceleram e definem vitória
Na volta para o segundo tempo, o Chelsea precisou de poucos segundos para ampliar a vantagem. Após cruzamento de Pedro Neto pela direita, João Pedro apareceu novamente na área e aproveitou a bola pingando para marcar seu segundo gol na partida. Logo depois, aos três minutos, Caicedo recebeu na entrada da área após cobrança de escanteio e finalizou de primeira, acertando o canto direito da meta milanesa para fechar o placar em 3 a 0.
Próximos compromissos
O Chelsea volta a campo já neste domingo (9) para mais um amistoso da pré-temporada. Desta vez, os Blues enfrentam o Johor FC, às 9h (de Brasília), no Estádio Sultan Ibrahim, em Iskandar Puteri, na Malásia. Enquanto isso, o Milan terá um intervalo maior até o próximo compromisso. O Rossonero encara o Manchester United no sábado (15), às 11h45 (de Brasília), na Arena Tarczynski, em Breslávia, na Polônia.
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