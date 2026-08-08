PSG chega a acordo com Ferran Torres, mas ainda precisa negociar com Barcelona

O Paris Saint-Germain chegou a um acordo com Ferran Torres sobre as condições contratuais para uma possível transferência, segundo o jornal AS. Agora, o clube francês precisa avançar nas negociações com o Barcelona para concluir a contratação.

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A situação ganhou força após a participação de Ferran na Copa do Mundo. O atacante espanhol marcou o gol decisivo na final contra a Argentina e terminou o torneio em alta, aumentando o interesse do PSG.

Além disso, Ferran tem apenas mais um ano de contrato com o Barcelona. O clube catalão inicialmente pretendia renovar o vínculo, mas o diretor esportivo Deco já deixou claro que o jogador poderá sair caso apresente uma proposta considerada adequada.

Por isso, o Barcelona espera uma oferta oficial do PSG antes de definir os próximos passos. A diretoria não pretende liberar Ferran por um valor abaixo de sua avaliação e, caso não chegue a um acordo com os franceses, admite mantê-lo no elenco até o fim do contrato.

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