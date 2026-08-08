Bahia x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Vasco medem forças em panoramas completamente opostos neste domingo, às 16h(de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate acontece na da Arena Fonte Nova, em Salvador.
Onde assitir
A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.
Atualmente, o Cruzmaltino ocupa uma das posições na zona de rebaixamento, somando vinte e um pontos na tabela de classificação. Consequentemente, o time carioca pode escapar do descenso ou até despencar para a penúltima colocação, dependendo estritamente de uma combinação de outros resultados da rodada.
Apesar disso, o Vasco chega embalado para o compromisso, visto que garantiu recentemente a sua classificação na Copa do Brasil após superar o arquirrival Fluminense.
Em contrapartida, o Tricolor de Aço vive um momento considerado bom no campeonato nacional, figurando na quinta colocação com trinta e dois pontos conquistados.
Contudo, a diretoria e a torcida questionam intensamente o trabalho desenvolvido pelo técnico Rogério Ceni. Afinal, a equipe baiana sofreu eliminações precoces tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores, restando apenas a disputa do Brasileirão até o final da temporada.
Como chega o Bahia
O Tricolor atravessa uma fase de estabilidade desde que o Campeonato Brasileiro retomou as disputas após a Copa do Mundo. Nesse ínterim, o time sob o comando de Rogério Ceni continua invicto, visto que acumulou uma vitória e três empates ao longo de quatro partidas.
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No entanto, o grupo enfrenta desfalques importantes, pois Erick, Léo Vieira e Caio Alexandre seguem sob os cuidados do departamento médico, enquanto Erik Pulga cumpre suspensão automática.
Como chega o Vasco
Por sua vez, o técnico Pedro Emanuel também sofre com baixas, já que não terá Nuno Moreira à disposição por causa de suspensão. Consequentemente, o treinador português provavelmente escalará Adson ou Ramon Rique na vaga do atleta ausente.
Apesar dessas ausências, a base titular permanece idêntica à formação que encostou no Fluminense na tabela de classificação. Além disso, o clube avalia relacionar o reforço Facundo Colidio, embora a instituição ainda não tenha divulgado oficialmente a lista.
BAHIA X VASCO
Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Data e hora: 9/8/2026, às 16h (de Brasília)
BAHIA: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rodrigo Nestor, Acevedo e Jean Lucas; Ademir (Everton Ribeiro), Kauê Furquim (Everton Ribeiro) e Alejo Véliz (Willian José). Técnico: Rógerio Ceni.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson (Ramon Rique), Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
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