Palmeiras x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Embalados com a classificação para as quartas da Copa do Brasil, Palmeiras e Internacional voltam a campo neste domingo (9), agora pelo Brasileirão. Afinal, as equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no Nubank Arena, em São Paulo, pela 22ª rodada da competição nacional.
Dessa forma, os comandados do técnico Abel Ferreira somam, no momento, 47 pontos, oito à frente do Flamengo. No entanto, o Rubro-Negro tem um jogo a menos na disputa pelo título nacional. O Colorado, por sua vez, tem 22 pontos, na 16ª posição, e só está fora da zona de rebaixamento por ter um gol a mais que o arquirrival Grêmio.
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Onde assistir
O confronto deste domingo (9) terá a transmissão da Globo, Getv e dos canais Premiere.
Como chega o Palmeiras
Recuperado de um trauma no pé que o tirou do jogo contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, o zagueiro Barboza participou normalmente das atividades com o restante do elenco. Assim, o defensor aumentou as chances de ficar à disposição de Abel Ferreira.
Por outro lado, Gustavo Gómez ainda não reúne condições de retorno. O defensor deu sequência ao tratamento da lesão na coxa direita e realizou trabalhos específicos no gramado, acompanhado pela equipe do Núcleo de Saúde e Performance. Paulinho, Bruno Fuchs, Jefté e Khellven também continuam fora do time.
Depois de preservar o elenco diante do Fortaleza, Abel Ferreira deve levar a campo o que tem de melhor no momento. Diante do Leão do Pici, o comandante escalou uma equipe alternativa e manteve apenas Carlos Miguel, Murilo e Marlon Freitas entre os titulares.
Como chega o Internacional
Animado com a vaga na Copa do Brasil, o Colorado precisa reagir no Campeonato Brasileiro e se afastar do Z4. Contudo, o volante Villagra foi desfalque de última hora contra o Corinthians, pois sentiu dores na coxa durante a semana.
Além disso, Pezzolano não poderá contar com Rochet (cirurgia na coluna), Villagra (dores na coxa esquerda), Thiago Maia e Benjamin (aprimoram parte física), João Victor (lesão na coxa direita), Kayky (cirurgia no tornozelo esquerdo), Richard e Clayton Sampaio (afastados).
PALMEIRAS X INTERNACIONAL
22° rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Nubank Arena, São Paulo (SP)
Data e horário: 09/08/2026, às 16h (de Brasília)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza (Benedetti); Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Mauricio e Flaco López (Ramón Sosa). Técnico: Abel Ferreira.
INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Bernabei. Técnico: Paulo Pezzolano
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
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