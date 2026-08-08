Fluminense faz proposta para contratar joia da base do Sport

O Fluminense se mexe nos bastidores pata tentar contratar o atacante Arthur Maron, de 19 anos, do Sport Recife. O clube já fez uma proposta de R$ 1 milhão por 50% dos direitos econômicos do atleta pelo empréstimo de um ano. Ao fim deste vínculo, o Tricolor teria a opção de compra de mais 20% por R$ 1,5 milhão e contrato de três anos.

No primeiro cenário, com 50% vendidos, o clube pernambucano ficará com 30%, enquanto o Athletic-MG, clube que o revelou, com 20%. Caso o Fluminense compre também os 20% adicionais, o Sport ficaria com 10%, e o clube mineiro permaneceria com 20%.

Do Athletic-MG para o Sport

Arthur Maron chegou ao Sport em 2025 vindo do Athletic-MG. Na atual temporada, o atacante ganhou destaque nas categorias de base, principalmente depois de marcar dois hat-tricks pelo Brasileiro Sub-20.

O Sport a promovê-lo ao elenco profissional para a disputa da Série B do Brasileirão. Maron, porém, ainda não entrou em campo pela equipe principal. Ele participou de partidas do Campeonato Pernambucano, mas teve poucos minutos e não marcou gols.

Em 15 jogos disputados nesta temporada, Maron marcou 11 gols e deu três assistências. Além disso, conquistou a Copa Pernambuco, a Copa Recife e a Madcup Sub-19, torneio disputado na Espanha no qual terminou como artilheiro.

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