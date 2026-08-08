Palmeiras prepara duelo com Internacional em campanha histórica

O Palmeiras encerrou mais um treinamento nesta sexta-feira (7), na Academia de Futebol, de olho no confronto com o Internacional. As equipes se enfrentam neste domingo (9), às 16h, no Nubank Parque, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

A equipe comandada por Abel Ferreira chega ao compromisso com a melhor campanha de sua história na era dos pontos corridos. Em 21 partidas, o Verdão conquistou 47 pontos e alcançou 74,6% de aproveitamento. Além disso, o time também garantiu classificação às quartas de final da Copa do Brasil durante a semana.

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Palmeiras ajusta detalhes na partida contra o Colorado

Durante a atividade, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos voltados à construção de jogadas, passes, cruzamentos e finalizações. Barboza, preservado na partida anterior por causa de um trauma no pé, treinou normalmente com o elenco.

Gustavo Gómez, por outro lado, continuou realizando atividades separadas. O zagueiro segue em recuperação de uma lesão na coxa direita e trabalhou no campo sob supervisão dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Enquanto isso, outro destaque do elenco é Lucas Evangelista. O volante, aliás, alcançou 35 partidas consecutivas pelo Palmeiras, sequência que atualmente é a maior entre os jogadores do grupo. Murilo aparece logo atrás, com 15 jogos seguidos.

“Estou muito feliz de estar sempre em campo. No fundo, todo jogador quer estar jogando de titular todos os jogos, esse é o objetivo de todo mundo, mas estar entrando há 35 partidas é algo bacana. Eu nem sabia dessa estatística. Fico feliz porque mostra a confiança que o Abel e sua comissão têm em mim, pelo trabalho que venho fazendo todos os dias”, afirmou Evangelista.

Palmeiras leva vantagem recente no confronto

O Palmeiras não perde para o Internacional há quatro partidas. Nesse período, foram três vitórias consecutivas, sendo duas pelo Brasileirão de 2025 e uma no primeiro turno da atual temporada, no Beira-Rio.

Após garantir classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o volante também destacou a necessidade de atenção para a sequência da temporada. Apesar da derrota no jogo de volta, o Verdão avançou de fase graças à vantagem construída anteriormente.

“A gente teve a classificação mesmo com o resultado não sendo positivo, mas isso serve de alerta para a gente. Todo jogo tem que ser enfrentado como uma final e a gente não pode vacilar”, declarou Lucas Evangelista.

O Palmeiras agora volta suas atenções exclusivamente para o Campeonato Brasileiro. Com a equipe em alta na competição e diante de sua torcida, o clube encerra a preparação neste sábado antes do compromisso contra o Internacional.