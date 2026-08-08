Benfica x Acadêmico de Viseu: onde assistir, escalações e arbitragem

Maior campeão nacional, o Benfica dá o pontapé inicial no Campeonato Português 2026/27 neste domingo. Sem conquistar a Liga desde a temporada 2022/23, os Encarnados começam a jornada em busca do título diante do Acadêmico de Viseu – que retorna à elite após 37 anos – no Estádio da Luz, em Lisboa, às 16h30 (de Brasília).
Onde assistir
O duelo entre Benfica e Acadêmico de Viseu, pela primeira rodada da Liga Portugal 2026/27, terá transmissão no Youtube da ESPN Brasil e no Disney+.
Como chega o Benfica
Depois de terminar a liga invicto na terceira colocação em 2025/2026, o Benfica já fez partidas oficiais na temporada mesmo antes de estrear pelo Português. Os Encarnados estão na disputa da fase preliminar da Europa League, e encaminharam a classificação para a última fase ao golear o Hearts, da Escócia, por 6 a 1 na ida da terceira fase. Sendo assim, a equipe de Lisboa ainda terá o jogo de volta e um último mata-mata para garantir a vaga na fase de liga da Europa League.
Um fato atípico que vai marcar o jogo deste domingo, inclusive, será a ausência da torcida do Benfica no Estádio da Luz. Por conta de uma punição determinada pela Justiça portuguesa por conta do uso de artefatos pirotécnicos na temporada 2022/2023. Contudo, para “driblar” os portões fechados, o Benfica organiza uma “fan fest” na área externa do Estádio da Luz para os torcedores acompanharem a partida com telões e apoiar seus jogadores.
Como chega o Acadêmico de Viseu
Pela primeira vez na elite portuguesa em 37 anos, o Acadêmico de Viseu terá pela frente logo um duelo diante do maior campeão nacional como um cartão de boas-vindas. O time da cidade de Viseu se prepara para fazer uma campanha para tentar se manter na elite, e o técnico da equipe, Bruno Pinheiro, falou sobre a expectativa pela estreia e projetou a temporada.
“É um Acadêmico que esteve 37 anos ausente da Primeira Liga e, quer se queira quer não, cria-se uma expectativa. Portanto, os 37 anos de ausência acarretam, de fato, uma expectativa maior a vários níveis. Agora, quem me conhece sabe que sou um treinador humilde e acho que aqui encontrei também um clube humilde e que vamos ter que fazer da humildade também uma força. Temos um início de campeonato, em teoria, difícil, mas a verdade é que temos que jogar contra esses adversários. Não dá para escolher adversários. É o que é, vamos jogar com o Benfica”, disse o treinador.
BENFICA x ACADÊMICO DE VISEU
Campeonato Português – 1ª rodada
Data-Hora: 09/08/2026, às 16h30 (de Brasília)
Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)
BENFICA: Trubin; Bah, Silva. Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Rafa Silva, Sudakov, Kaminski; Pavlidis. Técnico: Marco Silva.
ACADÊMICO DE VISEU: Sampaio; Costa, Correia, Pereira, Barcelos; Messeguem, Silva. Zamora, Kahraman, Ceitil; Clóvis. Técnico: Bruno Pinheiro.
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
VAR: Manuel Mota
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