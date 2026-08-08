Corinthians x Santos (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 15ª rodada, o Campeonato Brasileiro Feminino terá mais um clássico paulista. Afinal, Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Canindé, estádio da Portuguesa. Além do confronto entre os Alvinegros, Ferroviária-SP e Palmeiras também se enfrentam nesta rodada.

Dessa forma, as Brabas somam, no momento, 34 pontos, em primeiro lugar, restando três rodadas para o fim da primeira fase. As Sereias da Vila, por sua vez, tem 20 pontos, em 11º, e três atrás do Flamengo, atual oitavo colocado.

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Onde assistir

O confronto deste domingo (9) terá a transmissão do SporTV.

Como chega o Corinthians

As Brabas ganharam uma novidade importante antes do clássico contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Afinal, a goleira Lelê voltou a treinar normalmente com o restante do elenco nesta sexta-feira (7), no CT, e avançou no processo de recuperação de uma tendinopatia na região posterior da coxa direita.

A jogadora passou um período afastada das atividades com o grupo e realizou trabalhos específicos sob supervisão dos preparadores de goleiras. Nesse sentido, com a evolução no tratamento, Lelê foi liberada para participar novamente dos exercícios com as companheiras e fica mais perto de retornar aos jogos.

Como chega o Santos

Depois do revés por 3 a 0 para o São Paulo, as Sereias reagiram. Nesse sentido, venceram nas duas últimas rodadas, diante de América-MG e Juventude, e encostaram de vez na briga por uma vaga no G8.

Na primeira fase, os 18 times se enfrentam em 17 rodadas. Os dois últimos caem para a A2. Os oito melhores avançam para as quartas, (jogos únicos) e semifinal (jogos únicos). Afinal será em ida e volta. Todos recebem R$ 720 mil pela participação. Assim, o campeão recebe R$ 2 milhões e o vice fica com R$ 1 milhão.

CORINTHIANS X SANTOS

15ª Rodada do Brasileiro feminino

Data e Horário: 09/08/2026 (domingo), 16h (de Brasília)

Local: Canindé, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Lelê;Gi Fernandes (Ivana),Erika, Thais Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia; Gabi Zanotti; Belen Aquino (Vic Albuquerque) e Jaque Ribeiro. Técnica: Emily Lima,

SANTOS: Taty Amaro; Samara, Ana Alice, Rafa Martins e Katrine; Larissa Vasconcelos, Nath Pitbull (Yoreli Rincón), Suzane Pires e Analuyza; Larroquette e Carol Baiana. Técnico: Marcelo Frigerio.

Árbitra: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Auxiliares: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP)

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