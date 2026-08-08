Fred estreia com vitória no comando do time sub-20 do Fluminense

Fred começou sua trajetória como treinador do Fluminense sub-20 com o pé direito. Neste sábado (8), o Tricolor venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1, no Estádio Jânio Moraes, pela primeira rodada do Campeonato Carioca da categoria.

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Os Moleques de Xerém construíram a vitória com gols de Breno, Naarã Lucas e Wesley Natã. Assim, o time iniciou a competição estadual com três pontos e deu a Fred um começo positivo em sua nova função no clube.

Ídolo do Fluminense como jogador, Fred assumiu oficialmente o comando da equipe sub-20 no início de agosto. O ex-atacante agora, assim, uma nova etapa dentro do clube, desta vez à beira do campo e com a missão de trabalhar na formação de jovens jogadores. Antes de chegar às Laranjeiras como treinador, Fred comandou o time sub-20 do Fortaleza e em seguida participou de cursos de extensão na Europa.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado para encarar o Boavista pela segunda rodada do Carioca Sub-20, no CT de Xerém.

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