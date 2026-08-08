Amistosos: Brighton goleia Roma, e Tottenham fica no empate com o Getafe

Os amistosos deste sábado (8) tiveram resultados distintos para Tottenham e Brighton. Enquanto o Tottenham empatou por 1 a 1 com o Getafe, em partida realizada no centro de treinamento do clube inglês, o Brighton passou com autoridade pela Roma e venceu por 3 a 0, no Amex Stadium.

Em Londres, Tottenham e Getafe fizeram um confronto de curta duração, com dois tempos de 35 minutos. O time espanhol abriu o placar aos 21 minutos da segunda etapa, quando Alberto Risco aproveitou uma boa combinação ofensiva e finalizou de primeira para marcar. No entanto, a vantagem durou pouco. Quatro minutos depois, Conor Gallagher deixou tudo igual para os Spurs com um chute rasteiro.

O empate encerrou a preparação do Getafe antes da estreia em La Liga, no próximo sábado (15), contra o Alavés. Já o Tottenham utilizou o compromisso para dar minutos a jogadores que retornaram recentemente às atividades após a temporada passada e a disputa da Copa do Mundo.

Em Brighton, por outro lado, o time da casa dominou a Roma e construiu uma vitória convincente por 3 a 0. O confronto marcou mais um teste importante para a equipe inglesa antes do início da temporada.

O Brighton apresentou intensidade desde os primeiros minutos e criou diversas oportunidades. Georginio Rutter teve participação importante no setor ofensivo, enquanto Yasin Ayari também se destacou e balançou as redes. O time inglês ainda ampliou a vantagem com uma jogada construída a partir da participação de Yankuba Minteh, que teve atuação elogiada pelos torcedores.

Na Alemanha, Leverkusen bate o Sevilla

O Bayer Leverkusen venceu o Sevilla por 2 a 1, neste sábado (8), em amistoso de pré-temporada disputado na BayArena, na Alemanha. O time espanhol saiu na frente aos 16 minutos, com Miguel Ángel Sierra, mas os alemães reagiram no segundo tempo. Schick marcou duas vezes, aos 21 e 34 minutos, e garantiu a virada para o Leverkusen.

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