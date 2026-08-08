PSG e Manchester United ficam no empate em amistoso disputado na Suécia

Paris Saint-Germain e Manchester United empataram em 1 a 1, neste sábado (8), em amistoso de pré-temporada disputado no Estádio Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia.

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O time francês precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Ibrahim Mbaye recebeu após uma boa jogada ofensiva e finalizou para colocar o PSG em vantagem. Entretanto, o Manchester United reagiu e encontrou o empate aos 32 minutos. Diallo participou da construção da jogada, e Mbeumo apareceu para concluir e deixar o marcador em 1 a 1.

O amistoso também ficou marcado por problemas físicos no Manchester United. Mason Mount deixou o campo aos 20 minutos, enquanto o goleiro Tom Heaton precisou ser substituído no segundo tempo após um choque. Dessa forma, o técnico Michael Carrick terminou o teste de pré-temporada com preocupações adicionais para a sequência da preparação.

Por outro lado, o belga Tielemans fez a estreia pelo Manchester United ao entrar no segundo tempo. Ele ganhou minutos ao lado de Bruno Fernandes e participou da reta final da partida. Assim, apesar das dificuldades, o clube inglês encerrou o duelo com mais uma oportunidade de avaliar o elenco antes do início da temporada oficial.

O resultado manteve a invencibilidade do Manchester United nos últimos dois amistosos, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid. Já o PSG volta a campo na quarta-feira (12) para encarar o Aston Villa na decisão da Supercopa da Europa, em Salzburgo (Áustria).

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