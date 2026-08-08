Cuiabá x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá e Fortaleza fazem confronto neste domingo (9/8), às 18h, na Arena Pantanal, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dourado chega para o duelo em alerta, já que se encontra na 14ª posição, com 25 pontos, cinco a mais que o Londrina, primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Leão do Pici, por sua vez, ocupa a quarta colocação, com 34 pontos, e tem chance de se aproximar dos líderes.

Além disso, o duelo coloca frente a frente gerações de técnicos de futebol. Eduardo Barros, que até 2024 era auxiliar de Fernando Diniz, está iniciando caminhada como treinador. Do outro lado, o experiente Paulo Autori, portanto, volta a comandar uma equipe brasileira após três anos.

Onde assistir

O duelo terá a transmissão da RedeTV (TV aberta), Canal GOAT (Youtube) e Disney+ (Streaming).

Como chega o Cuiabá

Sem vencer há quatro partidas — com dois empates e duas derrotas —, o Cuiabá atravessa um momento instável na Série B sob a liderança de Eduardo Barros. Nas últimas 10 rodadas, a equipe teve quatro vitórias, três empates e três derrotas. O retrospecto em casa reforça a má fase: com três vitórias, cinco empates e duas derrotas, o Dourado, assim, aparece em sétimo com pior desempenho como mandante no torneio.

Dentro de campo, o jovem treinador terá o desfalque de David Miguel (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Além disso, Victor Barbara rescindiu com o Dourado e não joga mais pelo clube. Antes dele, Derik Lacerda também havia deixado o clube para jogar no futebol japonês.

Como chega o Fortaleza

A eliminação diante do Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil deixou o Fortaleza sob pressão. Nem mesmo a vitória no jogo de volta superou o prejuízo da primeira partida, sacramentando o adeus do Leão ao torneio. O técnico Paulo Autori, que comandou a equipe duas vezes, vê a oscilação nos últimos jogos: venceu cinco, empatou uma e perdeu quatro das últimas dez partidas. Fora de casa, o Tricolor não vence como visitante há três jogos e amarga a quinta pior campanha longe de seus domínios.

Para a partida deste domingo, Lucca Prior (contusão no joelho) e Ronald (lesão na posterior da coxa), entretanto, são desfalques novamente. Os jogadores também não atuaram contra o Palmeiras pela Copa do Brasil.

CUIABÁ x FORTALEZA

Série B do Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Data-Hora: 9/8/2026 (domingo), às 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Marcelo Carné; Railan, João Basso, Alan e Marlon; Raul, Jean Dias, David, Pepê e Rodrigo Rodrigues; Fábio Gomes. Técnico: Eduardo Barros.

FORTALEZA: João Ricardo; Mucuri, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Rodrigo, Lucas Sasha e Pierre; Vitinho, Welliton e Nathan Fogaça. Técnico: Paulo Autuori.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)

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