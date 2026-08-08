São Paulo avalia mercado, mas descarta investida em Coutinho

O São Paulo segue atento ao mercado de transferências e ainda trabalha com a possibilidade de contratar mais um ou dois reforços até setembro. Para isso, o Tricolor Paulista pretende antecipar R$ 140 milhões de um contrato com a Ticketmaster.

A diretoria, entretanto, não planeja utilizar os recursos para uma eventual contratação de Philippe Coutinho. Houve especulações que o meia de 35 anos poderia ser o possível nome oferecido ao São Paulo nas últimas horas, Mas um dirigente do departamento de futebol negou que tenha recebido essa indicação.

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Coutinho segue livre no mercado

O meia tinha um dos maiores salários do elenco cruz-maltino, com vencimentos de aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês. Após a saída do Vasco, o jogador recebeu sondagens de clubes da Arábia Saudita e dos EUA. Ainda assim, conforme as informações divulgadas, ele decidiu permanecer longe dos gramados enquanto avalia os próximos passos da carreira. Coutinho está sem clube desde fevereiro.

Nesse período, Coutinho também passou a dedicar mais atenção a negócios pessoais no Rio de Janeiro. Apesar da especulação envolvendo Coutinho, a diretoria são-paulina não confirma qualquer negociação pelo meia. Um dirigente do clube reconheceu a qualidade do jogador, mas apontou a limitação financeira como um dos principais obstáculos para uma eventual operação.

O Tricolor Paulista trabalha com a possibilidade de realizar mais contratações durante a janela, que permanecerá aberta até 11 de setembro. Antes disso, porém, a direção deverá avaliar as condições financeiras e esportivas de cada oportunidade. O adiantamento de R$ 140 milhões previsto no acordo com a Ticketmaster pode ampliar a capacidade de investimento do clube. Mesmo assim, os dirigentes devem manter critérios para definir quais posições serão priorizadas.

Coutinho, por sua vez, segue disponível no mercado e aguarda uma oportunidade de retorno aos gramados. A escolha deverá considerar tanto as condições financeiras quanto o projeto esportivo apresentado pelo possível novo clube. Até o momento, portanto, não há negociação em andamento entre ambas as partes.

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