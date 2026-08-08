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Jogada10
São Paulo x Bragantino (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem
Por
Jogada10
Publicado às 14h09 de 08/08/2026
São Paulo x Bragantino (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem -
Jogada10
Equipes se enfrentam neste domingo (9), às 18h, em Santana de Parnaíba, pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino
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