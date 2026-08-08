Santos inscreve João Paulo e Caballero na Sul-Americana

O Santos promoveu mudanças na lista de inscritos para a Sul-Americana. O clube incluiu o goleiro João Paulo e o atacante Gustavo Caballero entre os jogadores disponíveis para a competição. Com a atualização, os dois atletas poderão ser relacionados pelo técnico Cuca nos confrontos diante do Macará, do Equador. O Santos recebe o adversário na próxima quinta-feira (13) , às 19h, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final.

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João Paulo e Caballero já vinham sendo relacionados normalmente para partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil. Entretanto, a dupla não participou dos confrontos contra a Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs. Os dois jogadores retornaram ao clube após empréstimos quando o período de inscrição já havia terminado. Por isso, ficaram fora da relação.

Santos faz mudanças na lista de inscritos

Além disso, o Santos retirou três atletas que deixaram o elenco: o zagueiro Zé Ivaldo, o volante Tomás Rincón e o meia Zé Rafael. Mayke, por outro lado, continua inscrito na competição. O lateral-direito rescindiu contrato com o Santos na Justiça na última sexta-feira, mas ainda aparece na relação de jogadores disponível para a Sul-Americana.

A atualização também trouxe alterações nos números das camisas. Gabriel Bomtempo passou a utilizar a camisa 8, anteriormente pertencente a Tomás Rincón. Nicola Profeta, que vestia a 17, agora usará o número 72. Caballero ficou com a camisa 17, enquanto João Paulo assumiu o número 34. Davizinho permanece com o 27, e João Victor passou a utilizar a camisa 41.

Peixe mira sequência positiva em casa

Depois de garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Santos volta as atenções para a sequência da temporada. O time comandado por Cuca terá compromissos importantes nas próximas semanas. Antes de enfrentar o Macará, o Peixe encara o Athletico-PR neste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Na sequência, o Santos inicia o confronto continental contra o clube equatoriano. O duelo de volta está marcado para 20 de agosto, às 19h, no estádio Bellavista, em Ambato. A comissão técnica trabalha com o objetivo de aproveitar os compromissos como mandante. Assim, o Santos terá dois jogos consecutivos na Vila Belmiro antes de viajar ao Equador para decidir a classificação.

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