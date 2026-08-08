Bragantino x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians agora volta suas atenções para a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados do técnico Fernando Diniz medem forças com o Red Bull Bragantino, neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
Dessa forma, os visitantes somam 29 pontos e ocupam a 9ª colocação, de olho em se aproximar do G4. O Massa Bruta, por sua vez, está em sexto, com 31, e também tenta encostar no quarto colocado, que atualmente é o Fluminense.
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Onde assistir
O confronto deste domingo terá a transmissão dos canais Premiere.
Como chega o Bragantino
A principal dúvida é se o técnico Vagner Mancini mandará a campo sua força máxima. Afinal, como terá pela frente confrontos com o Atlético-MG pela Sul-Americana, o comandante pode preservar alguns dos principais nomes do elenco.
Além disso, o treinador não poderá contar com o zagueiro Gustavo Marques, suspenso pelo terceiro amarelo. O lateral-direito Agustin Sant’Anna e o volante Fabinho também vão desfalcar o time. Afinal, a dupla está suspensa por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas suas respectivas expulsões no jogo contra o Fluminense, pela 19ª rodada.
Como chega o Corinthians
O técnico não poderá contar com Yuri Alberto, Vitinho, Alex Santana, Hugo Farias, Kayke e Labyad, todos ainda fora das condições ideais de jogo. Além disso, Memphis Depay ainda não acertou sua renovação com o clube paulista, mas as negociações estão avançadas.
Da mesma forma que o adversário. Fernando Diniz pode rodar a equipe. O Timão terá confrontos duros com o Rosario Central, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. Aliás, o treinador poupou atletas diante do Athletico-PR na semana passada.
Por fim, outra dúvida é sobre quem será o centroavante do Corinthians na partida. Gui Negão foi o titular no jogo de ida contra o Internacional, enquanto Pedro Raul esteve entre os onze na volta e estufou a rede.
BRAGANTINO X CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada
Data e horário: 09/08/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
BRAGANTINO: Cleiton, Sant’Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera; Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini
CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Gui Negão (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)