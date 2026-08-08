Mais de 3 mil fãs de Cristiano Ronaldo vão a casamento errado em Portugal; entenda

Uma multidão de mais de 3 mil fãs de Cristiano Ronaldo protagonizou uma situação extremamente inusitada neste sábado (8), na Ilha da Madeira, em Portugal. Os torcedores se concentraram nos arredores da Catedral do Funchal acreditando que o astro português se casaria com Georgina Rodríguez no local. No entanto, eles foram ao casamento errado.

Vestidos com camisas de número 7 e celulares nas mãos, os torcedores aguardavam a chegada de Ronaldo e Georgina. Porém, quem apareceu para a cerimônia foram Fabio Ramos e Fatima Nicole Cunha Teixeira.

A confusão aumentou quando um Rolls-Royce chegou à região para levar a noiva até a catedral. Os fãs cercaram o veículo na tentativa de registrar a chegada de Georgina. Familiares e integrantes da cerimônia precisaram abrir caminho para que Fatima conseguisse entrar no local.

“Esta não é a Georgina”, chegaram a gritar membros do grupo de casamento diante da multidão.

O padre Marcos Gonçalves, responsável pela celebração, também precisou esclarecer a situação. Segundo ele, Ronaldo não tinha qualquer relação com a cerimônia realizada naquele dia. E ainda assim algumas pessoas não acreditavam no que ele estava falando.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, riu da situação. Ele respondeu à publicação do Jornal da Madeira, no Instagram, s com vários emojis de sorriso.

Rumores sobre casamento de Ronaldo

A confusão surgiu depois que rumores sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ganharam força nas redes sociais. Uma suposta informação indicava que o casal se casaria em Portugal, enquanto uma falsa imagem de convite também circulou na imprensa portuguesa.

A revista espanhola ¡HOLA! desmentiu posteriormente a informação e apontou que o local citado nos rumores permanecia aberto ao público na data indicada.

Apesar disso, Ronaldo e Georgina realmente planejam oficializar a união. O casal ficou noivo em agosto do ano passado e mantém uma relação desde 2016.

Nos últimos dias, novas especulações sobre a cerimônia voltaram a surgir. Ronaldo e Georgina apareceram usando anéis durante uma viagem a Maiorca (Espanha), o que alimentou ainda mais os rumores.

Além disso, a imprensa portuguesa informou que o casal estaria planejando uma cerimônia na Madeira. O possível casamento ganhou grande expectativa justamente por ocorrer na ilha onde Ronaldo nasceu.

Enquanto os fãs aguardam a confirmação oficial, o casamento de Fabio e Fatima acabou atraindo uma atenção completamente inesperada. O casal, que esperava apenas uma cerimônia tradicional, precisou lidar com uma multidão que estava no local por um motivo completamente diferente. Nos fim das contas, eles disseram sim e prometeram viver felizes para sempre.

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