Santos x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente duas equipes que buscam pontos fundamentais na tabela. De um lado, o Peixe quer se afastar da zona de rebaixamento. Do outro, o Furacão quer encostar de vez no Flamengo, vice-líder do Brasileirão.
Onde assistir
O duelo entre Santos e Athletico-PR, pela 22ª rodada do Brasileirão, terá transmissão exclusiva do Premiere.
Como chega o Santos
Por mais irônico que possa parecer quando se olha para a tabela, o Santos chega para o duelo deste domingo com a moral mais elevada do que o Athletico. No meio de semana, pela Copa do Brasil, o Peixe se classificou para as quartas de final após vencer o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, e ganhou moral para os próximos compromissos na temporada.
Contudo, o Santos não vai poder contar com sua principal estrela. Neymar recebeu o terceiro cartão amartelo diante da Chapecoense e será desfalque por suspensão automática. Além do camisa 10, o Peixe também pode ter outros três desfalques para a partida: Lucas Veríssimo, Igor Vinícius e Gustavinho, por questões físicas, são dúvidas.
Como chega o Athletico-PR
Apesar de estar em terceiro no Brasileirão, o Athletico chega juntando os cacos de uma eliminação trágica na Copa do Brasil. O Furacão foi goleado por 4 a 0 pelo Vitória, após abrir 2 a 0 na ida, e está eliminado do mata-mata nacional.
Para virar a chave, portanto, o Furacão tem a chance de vencer o Santos para, quem sabe, chegar à vice-liderança do Brasileirão, caso vença e o Flamengo tropece. Após falhar em dois gols do Vitória na Copa do Brasil, o goleiro Santos é desfalque contra o Peixe por conta de uma suspensão automática e Esquivel, lesionado, também é baixa.
SANTOS x ATHLETICO-PR
Campeonato Brasileiro – 22ª rodada
Data-Hora: 09/08/2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, William Arão (João Schmidt), Gabriel Bontempo, Barreal e Rony; Gabigol. Técnico: Cuca.
ATHLETICO: Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Benavídez; Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Gilberto; Leozinho, Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
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