Palmeiras faz cinco alterações na lista de inscritos na Libertadores

O Palmeiras fez cinco alterações na lista de inscritos para a Libertadores, neste sábado (8). Com as mudanças, o clube incluiu o zagueiro Alexander Barboza, o goleiro Kaique, o meio-campista Rafael Coutinho e os atacantes Miguel Bilong e Felipe Teresa.

Entre os novos nomes, Barboza aparece como a principal novidade. Contratado nesta janela de transferências, o zagueiro, assim, passa a ter condições de disputar o mata-mata da competição continental pelo Verdão.

Além dele, Kaique retorna à relação depois de passar por empréstimo em Portugal. O clube, porém, também promoveu mudanças para abrir espaço a jogadores das categorias de base. Rafael Coutinho, Felipe Teresa e Miguel Bilong ganharam espaço após participarem das atividades do elenco.

Por outro lado, o Palmeiras retirou cinco jogadores da lista. O goleiro Aranha saiu após o clube emprestá-lo ao Moreirense, de Portugal. Da mesma forma, Luiz Sá deixou a relação. Figueiredo também saiu do elenco e acertou sua transferência para o Ceará. Já o clube retirou os atacantes Juliano e Luighi da lista após os respectivos empréstimos.

O Palmeiras está nas oitavas de final e enfrentará o Cerro Porteño. O primeiro confronto acontecerá na próxima quarta-feira (12), às 19h30, no Nubank Parque. O jogo de volta será dia 19, em Assunção, no Paraguai.