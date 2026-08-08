Flamengo x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Após dez dias sem entrar em campo, o Flamengo retoma as atividades neste domingo (9/8), quando recebe o Vitória, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Em segundo no torneio, o Rubro-Negro carioca visa voltar a vencer após dois empates consecutivos, vendo o líder Palmeiras disparar (oito pontos de vantagem). Já o Leão da Barra chega com a moral lá no alto, visto que conseguiu uma remontada histórica diante do Athletico pela Copa do Brasil, na última quinta (6/8). Assim, vamos conferir as informações das equipes para o jogo, que começa às 19h30 (de Brasília).
Onde assistir
O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.
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Como chega o Flamengo
O Flamengo entrou em uma espécie de crise durante esta paralisação de dez dias. Além dos resultados ruins (empates consecutivos contra São Paulo e Internacional, ambos por 1 a 1), o clube viu seu alvo Thiago Almada optar por acertar com o River Plate (ARG). Além disso, desgastes internos aumentaram o ambiente de crise na Gávea.
Dessa forma, o técnico Leonardo Jardim chega pressionado para o confronto contra o Vitória. Para piorar, trata-se do rival que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. As boas notícias ficam por conta de Léo Pereira e Plata, que treinaram nos últimos dias e devem estar aptos a entrar em campo. Já Lucas Paquetá deverá começar no banco, enquanto Luiz Araújo tem previsão de volta para os jogos contra o Cruzeiro, pela Libertadores. De la Cruz, suspenso, desfalca a equipe.
Como chega o Vitória
Apesar de chegar sob resultados ruins no Brasileirão (três jogos sem vencer), aparecendo em 13º, com 26 pontos, o Vitória desembarca no Rio de Janeiro com a moral no alto. Afinal, após perder por 2 a 0 na ida, goleou o Athletico por 4 a 0, na última quinta, conquistando uma classificação histórica às quartas de final da Copa do Brasil. Renê, com dois gols, foi o principal destaque. Ele, aliás, é o artilheiro do certame, com seis bolas nas redes.
Mesmo eliminando o Flamengo na Copa do Brasil, o Vitória ainda tem recente na memória o último confronto entre as equipes no Maracanã pelo Brasileirão: em agosto passado, o Rubro-Negro carioca meteu 8 a 0 na equipe à época treinada por Fábio Carille. E, para encarar o Fla, Jair Ventura terá os desfalques de Cacá e Luân Candido, expulsos na goleada por 4 a 0 sofrida perante o Palmeiras. Assim, Zé Vitor e Jamerson devem atuar na zaga junto a Brítez.
FLAMENGO x VITÓRIA
Brasileirão 2026 – 22ª rodada
Data e horário: 9/8/2026, domingo, às 19h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Pulgar), Jorginho, Carrascal (Plata), de Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Fabiano, Zé Vitor, Brítez, Jamerson e Ramon; Caíque Oliveira, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Renê. Técnico: Jair Ventura.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Onde assistir: SporTV e Premiere
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