Fluminense inscreve veteranos e três garotos na nova lista da Libertadores

O Fluminense atualizou oficialmente a lista de jogadores inscritos para disputar as oitavas de final da Copa Libertadores. Sendo assim, o clube realizou exatamente cinco mudanças, o que corresponde ao limite máximo permitido pelo regulamento da competição continental.

Nesse contexto, Thiago Silva, Hulk, Zafir, Richard Wendell e Andrey figuram como as principais novidades anunciadas pela diretoria tricolor.

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Em contrapartida, Kelwin, Agner, Davi Schuindt, Terans e Antonio Carlos saíram da relação oficial para viabilizar a entrada dos novos reforços. Por fim, o restante do elenco permanece rigorosamente o mesmo que disputou a fase de grupos do torneio sul-americano.

O Fluminense entra em campo na terça-feira (11), às 19h (de Brasília), contra o Independiente Rivadavia (ARG), no Maracanã. O jogo de volta acontece na Argentina.

Veja a lista completa

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes, Gustavo Félix;

Laterais: Samuel Xavier, Renê, Guilherme Arana, Guga, Vagno, Júlio Fidélis, Kaio Borges, Richard Wendell;

Zagueiros: Thiago Silva, Jemmes, Ignácio, Igor Rabello, Juan Freytes, Julián Millán, Gorgulho, Breno Britez;

Meio-campistas: Bernal, Martinelli, Ganso, Savarino, Nonato, Alisson, Lucho Acosta, Hércules, Davi Melo, Otávio, Ruan Sales, Naarã, Paulinho, Peter, Andrey;

Atacantes: Soteldo, John Kennedy, Germán Cano, Canobbio, Rodrigo Castillo, Kevin Serna, Matheus Reis, Riquelme Felipe, Wesley Natã, Isack Gabriel, Keven Samuel, Enzo Munerato, João Lourenço.