Com Endrick em campo, Real Madrid vence Ferencváros em amistoso

O Real Madrid venceu por 2 a 1 o Ferencváros, em Budapeste, na Hungria, em amistoso de pré-temporada, realizado neste sábado (8). O técnico José Mourinho mandou a campo um time formado em sua maioria por reservas e preferiu poupar alguns astros, que começaram a partida no banco. Vini Jr, que recentemente renovou contrato, entrou apenas na etapa final.

Mesmo sem sua força máxima, o Real Madri dominou o jogo desde o início. Porém, o primeiro gol saiu aos 41 minutos. Ciria levantou a bola na área e Mario Rivas apareceu para cabecear e colocar o Real na frente.

Na volta do intervalo, logo aos quatro, Valverde encontrou Carlos Espí, que recebeu dentro da área e ampliou . O cenário parecia tranquilo para os espanhóis, mas o Ferencváros respondeu rapidamente. Aos 12, Kodro aproveitou a oportunidade e diminuiu. O gol mudou o ritmo da partida. O Real, porém, não perdeu o controle e administrou a vantagem até o apito final.

Endrick ganha nova oportunidade

Endrick também ganhou nova oportunidade depois de marcar no empate em 2 a 2 com a Fiorentina, no primeiro amistoso da pré-temporada. O brasileiro teve uma atuação discreta e chegou a ter uma chance para balançar a rede novamente. Dessa vez, porém, não conseguiu repetir o protagonismo da partida anterior.

O resultado representa a primeira vitória de José Mourinho no comando do Real Madrid. Após o empate com a Fiorentina, o português conquista seu primeiro triunfo na preparação para a temporada 2026/27. Agora, a equipe enfrenta o Deportivo La Coruña, na próxima quarta-feira (12), pelo Troféu Teresa Herrera.

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