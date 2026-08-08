Feminino: Bahia atropela o Atlético e praticamente garante vaga nas quartas

Com um futebol dominante, o Bahia venceu por 3 a 0 o Atlético Mineiro, neste sábado, em Contagem (MG), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O resultado deixa as Mulheres de Aço com uma das mãos na vaga para as quartas de final, a duas rodadas para o fim. As baianas foram aos 27 pontos, na 4ª colocação, enquanto o Galo tem 13, em 13º lugar.
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O Bahia começou melhor e abriu o placar aos 9 minutos. Wendy recebeu pela direita e cruzou para Raquel, que apareceu livre na pequena área e finalizou para colocar as Mulheres de Aço em vantagem. O segundo veio aos 17. Wendy encontrou Raquel, que arriscou chute rasteiro de fora da área e acertou o canto da goleira Maike Weber.
Depois, o Atlético passou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em oportunidades claras. Quando o primeiro tempo parecia se encaminhar para o intervalo, o Bahia marcou novamente. Aos 43 minutos, Carol Martins avançou pela esquerda e tocou para Roqueline, que bateu cruzado e fez o terceiro.
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