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Lateral do Grêmio dispara contra arbitragem após gol do São Paulo

Lateral do Grêmio dispara contra arbitragem após gol do São Paulo
Lateral do Grêmio dispara contra arbitragem após gol do São Paulo -

No intervalo do duelo do Grêmio contra o São Paulo, realizado neste sábado (8),  o lateral-esquerdo Marlon expressou forte indignação com a arbitragem. Na ocasião, o atleta criticou abertamente o árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento por não ter marcado uma falta em cima de Villasanti.

A reclamação é do lance que originou o gol adversário. De acordo com o jogador, o time gaúcho acabou novamente prejudicado dentro de casa, fato que compromete a caminhada da equipe na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

Durante a entrevista, Marlon detalhou o lance e enfatizou o descontentamento coletivo com a condução da partida.

“O jogo estava bom e disputado, a gente teve algumas chances, mais do que o São Paulo. Claramente a gente sofreu um gol em um lance em que, no início da jogada, há uma falta para a nossa equipe não marcada. Depois, o efeito cascata acabou que a gente leva o gol, mas, no começo da jogada, tem uma falta clara que todo mundo está no campo viu e a arbitragem não marcou. Vai mais uma para a lista das prejudicadas para o Grêmio”, disparou.

Além da polêmica envolvendo a arbitragem, a própria autoria do tento gerou incertezas durante os primeiros minutos. Inicialmente, a arbitragem registrou o gol para o atacante Calleri, mas as imagens e a dinâmica da jogada demonstraram que a bola já havia cruzado a linha após o toque de Marcos Antônio, enquanto este disputava a posse com o zagueiro Gustavo Martins.

Diante da confusão instalada no gramado, a equipe de arbitragem revisou o lance e confirmou, ainda no intervalo, que se tratou de um gol contra.

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