Lateral do Grêmio dispara contra arbitragem após gol do São Paulo

No intervalo do duelo do Grêmio contra o São Paulo, realizado neste sábado (8), o lateral-esquerdo Marlon expressou forte indignação com a arbitragem. Na ocasião, o atleta criticou abertamente o árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento por não ter marcado uma falta em cima de Villasanti.

A reclamação é do lance que originou o gol adversário. De acordo com o jogador, o time gaúcho acabou novamente prejudicado dentro de casa, fato que compromete a caminhada da equipe na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

Durante a entrevista, Marlon detalhou o lance e enfatizou o descontentamento coletivo com a condução da partida.

“O jogo estava bom e disputado, a gente teve algumas chances, mais do que o São Paulo. Claramente a gente sofreu um gol em um lance em que, no início da jogada, há uma falta para a nossa equipe não marcada. Depois, o efeito cascata acabou que a gente leva o gol, mas, no começo da jogada, tem uma falta clara que todo mundo está no campo viu e a arbitragem não marcou. Vai mais uma para a lista das prejudicadas para o Grêmio”, disparou.

Além da polêmica envolvendo a arbitragem, a própria autoria do tento gerou incertezas durante os primeiros minutos. Inicialmente, a arbitragem registrou o gol para o atacante Calleri, mas as imagens e a dinâmica da jogada demonstraram que a bola já havia cruzado a linha após o toque de Marcos Antônio, enquanto este disputava a posse com o zagueiro Gustavo Martins.

Diante da confusão instalada no gramado, a equipe de arbitragem revisou o lance e confirmou, ainda no intervalo, que se tratou de um gol contra.

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