River Plate anuncia a contratação de Thiago Almada

O River Plate anunciou oficialmente neste sábado (8), nas redes sociais, a contratação de Thiago Almada. O clube argentino confirmou o acordo com o Atlético de Madrid e oficializou a chegada do meia, que retorna ao país quatro anos depois de deixar o Vélez Sarsfield. Aos 25 anos, Almada reforça o River para a sequência da temporada.

O negócio avançou nas últimas semanas e terminou em cerca de 20 milhões de euros (R$ 116,9 milhões). River e Atlético de Madrid chegaram a um acordo pela transferência, mas a operação ainda dependia da decisão do jogador. Almada avaliou as opções que tinha no mercado e, no fim, escolheu defender o clube de Buenos Aires.

River vence disputa com o Flamengo

O Flamengo também estava interessado no meia e chegou a fazer uma proposta para contratá-lo. O clube brasileiro tentou convencer Almada, mas o argentino preferiu a oferta do River. Dessa forma, o clube de Buenos Aires levou a melhor na disputa pelo jogador.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada deixou a Argentina em 2022 para jogar no Atlanta United, dos EUA. Em 2024, voltou à América do Sul para defender o Botafogo, onde conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Depois, passou pelo Lyon, da França, antes de chegar ao Atlético de Madrid.

Agora, Almada é aguardado em Buenos Aires para se apresentar ao clube. A estreia ainda depende da regularização da transferência e dos procedimentos médicos para que o meia fique à disposição.

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