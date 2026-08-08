Barcelona prepara nova investida por Rodri, afirma jornal espanhol

O Barcelona está acelerando as tratativas para contratar Rodri, volante do Manchester City, e trabalha para fechar um acordo em torno de 60 milhões de euros (R$ 350 milhões). Segundo o jornal Sport, a diretoria catalã quer evitar uma negociação prolongada. Acredita-se que há disposição de todas as partes — clube inglês, jogador e Barça — para avançar.

O grande obstáculo continua sendo o valor pedido pelo City. Inicialmente, os ingleses exigiam 80 milhões de euros (R$ 468 milhões), contudo já admitem reduzir para algo próximo de 70 milhões de euros (R$ 410 milhões).

A primeira oferta oficial do Barcelona foi de 45 milhões fixos (R$ 265 milhões), com mais 10 milhões de euros em bônus. Mas a investida foi considerada apenas um ponto de partida. Agora, os dirigentes estudam elevar a proposta para a faixa dos 60 milhões de euros, ajustando a divisão entre valores fixos e variáveis.

Rodri, por sua vez, acenou positivamente para a transferência após se convencer do projeto esportivo apresentado pelo clube catalão, comandado pelo técnico alemão Hansi Flick.

Apesar de ainda não haver definição de prazo para a conclusão das negociações, as conversas são positivas e caminham em direção a um entendimento.

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