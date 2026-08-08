Marcos Antônio pede desculpas para torcida do São Paulo em outra derrota

O São Paulo sofreu mais uma virada no Campeonato Brasileiro e atingiu a marca de oito partidas consecutivas sem vitórias na competição. Diante disso, o revés recente para o Grêmio gerou forte lamentação por parte do volante Marcos Antônio.

Logo após o término do confronto, o atleta abriu o coração e pediu sinceras desculpas à torcida tricolor devido à fase delicada enfrentada pelo grupo, visto que, desde a chegada de Dorival Júnior, a equipe ainda não conquistou nenhum triunfo pelo torneio nacional.

“Lamentável mais uma derrota. Não estamos bem, mas infelizmente tomamos dois gols. temos que pedir desculpa ao torcedor. Estamos trabalhando para poder reverter. Tenho certeza que vamos conseguir mudar e dar alegria ao torcedor. Todo mundo está junto. Agradecemos eles, estamos dando nossa vida, trabalhando muito para tentar reverter e podemos sair disso”, disse.

Consequentemente, com o novo tropeço, o clube paulista permaneceu com 25 pontos na tabela de classificação e, conforme a combinação de resultados da rodada, corre o risco de se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento.

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Por fim, o time retomará os compromissos oficiais na próxima terça-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), quando enfrentará o Bolívar (BOL), na altitude de La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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