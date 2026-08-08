Palmeiras empata com Ferroviária pelo BR Feminino; Corinthians agradece

Neste sábado (8), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Palmeiras pecou na criatividade e não conseguiu sair do 0 a 0 diante da Ferroviária. O duelo ocorreu na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

O resultado impediu que o time alviverde se aproximasse do líder Corinthians, mantendo-se na terceira colocação com 32 pontos, apenas dois atrás da equipe alvinegra. Já a Ferroviária aparece em quinto lugar, agora com 27 pontos.

O jogo

O confronto foi marcado pelo equilíbrio desde os primeiros minutos, com alternância de domínio e muita disputa no meio-campo. Logo no início, Tainá Maranhão assustou ao acertar a trave, mas depois disso as equipes reduziram o ritmo e criaram poucas chances claras até o intervalo.

Saiba como foi o outro jogo da rodada neste sábado (8)

Na etapa final, o Palmeiras voltou a levar perigo. Após cruzamento de Andressinha, Brena desviou de cabeça e obrigou a goleira Luciana a realizar grande defesa. A bola, aliás, ainda tocou no travessão antes de sair.

Próximo jogo do Palmeiras

Agora, o Palmeiras volta a campo contra o Juventude no próximo sábado (16), às 18h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino.

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