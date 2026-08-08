Em torneio de um único dia, Barcelona perde título no fim

O Barcelona entrou em campo neste sábado (8), em Udine, na Itália, para mais uma etapa da preparação para a temporada 2026/27. A equipe de Hansi Flick disputou dois jogos de 45 minutos no mesmo dia, diante de Nottingham Forest e Udinese, em uma programação diferente de pré-temporada.

Raphinha decide contra o Forest

O primeiro duelo foi diante do Nottingham Forest, em uma partida equilibrada e com oportunidades para os dois lados. As equipes alternaram momentos de ataque, enquanto os goleiros apareceram bem para evitar que o placar fosse aberto.

O Forest levou perigo principalmente com Gibbs-White, que chegou a acertar a trave. Além disso, Igor Jesus participou de boas jogadas pelo time inglês. Do lado do Barcelona, Szczesny teve uma atuação segura e, quando foi exigido, fez intervenções importantes para manter o empate.

A partida caminhava para o fim sem gols, até que o Barcelona ganhou um pênalti. Raphinha assumiu a cobrança e converteu no último minuto, garantindo a vitória por 1 a 0. Com isso, o brasileiro foi decisivo para colocar o time catalão em vantagem antes do segundo compromisso do dia.

Udinese vence em jogo morno

Na sequência, Hansi Flick mudou bastante a equipe e deu espaço a jogadores que tiveram menos minutos na preparação. O Barcelona, por outro lado, teve mais dificuldade para criar diante da Udinese, em uma partida de poucas oportunidades e ritmo abaixo do primeiro jogo. Ainda assim, o time italiano também encontrou dificuldades para levar perigo, enquanto Gueye apareceu como um dos destaques nas ações ofensivas.

A partida caminhava para o empate quando, aos 44 minutos, Gueye encontrou Bayo com um belo passe. O atacante recebeu em boa posição e, então, tocou por cobertura, com uma cavadinha sobre Szczesny, para marcar o gol da vitória por 1 a 0. Com o resultado, a Udinese ficou com o título do torneio amistoso.

Agora, o Barcelona volta suas atenções para a sequência da preparação. O próximo compromisso será contra o Al Ahly, pelo Troféu Joan Gamper, no dia 19 de agosto, às 15h (de Brasília).

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