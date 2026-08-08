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Em torneio de um único dia, Barcelona perde título no fim

Em torneio de um único dia, Barcelona perde título no fim
Em torneio de um único dia, Barcelona perde título no fim -

O Barcelona entrou em campo neste sábado (8), em Udine, na Itália, para mais uma etapa da preparação para a temporada 2026/27. A equipe de Hansi Flick disputou dois jogos de 45 minutos no mesmo dia, diante de Nottingham Forest e Udinese, em uma programação diferente de pré-temporada.

Raphinha decide contra o Forest

O primeiro duelo foi diante do Nottingham Forest, em uma partida equilibrada e com oportunidades para os dois lados. As equipes alternaram momentos de ataque, enquanto os goleiros apareceram bem para evitar que o placar fosse aberto.

O Forest levou perigo principalmente com Gibbs-White, que chegou a acertar a trave. Além disso, Igor Jesus participou de boas jogadas pelo time inglês. Do lado do Barcelona, Szczesny teve uma atuação segura e, quando foi exigido, fez intervenções importantes para manter o empate.

A partida caminhava para o fim sem gols, até que o Barcelona ganhou um pênalti. Raphinha assumiu a cobrança e converteu no último minuto, garantindo a vitória por 1 a 0. Com isso, o brasileiro foi decisivo para colocar o time catalão em vantagem antes do segundo compromisso do dia.

Udinese vence em jogo morno

Na sequência, Hansi Flick mudou bastante a equipe e deu espaço a jogadores que tiveram menos minutos na preparação. O Barcelona, por outro lado, teve mais dificuldade para criar diante da Udinese, em uma partida de poucas oportunidades e ritmo abaixo do primeiro jogo. Ainda assim, o time italiano também encontrou dificuldades para levar perigo, enquanto Gueye apareceu como um dos destaques nas ações ofensivas.

A partida caminhava para o empate quando, aos 44 minutos, Gueye encontrou Bayo com um belo passe. O atacante recebeu em boa posição e, então, tocou por cobertura, com uma cavadinha sobre Szczesny, para marcar o gol da vitória por 1 a 0. Com o resultado, a Udinese ficou com o título do torneio amistoso.

Agora, o Barcelona volta suas atenções para a sequência da preparação. O próximo compromisso será contra o Al Ahly, pelo Troféu Joan Gamper, no dia 19 de agosto, às 15h (de Brasília).

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