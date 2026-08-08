Evanilson marca, mas Bournemouth cede empate ao Betis em amistoso

O brasileiro Evanilson balançou a rede, mas a sua equipe, o Bournemouth, ficou no empate por 2 a 2 com o Betis neste sábado (8), em amistoso de pré-temporada realizado no Estádio La Cartuja, em Sevilha. Os ingleses também marcaram com Tavernier, enquanto Isco Alarcón e Pablo Fornals anotaram para os espanhóis.
O jogo
O primeiro gol saiu aos 41 minutos da etapa inicial, quando Tavernier recebeu passe de calcanhar do brasileiro e finalizou rasteiro para abrir o placar. Pouco depois, Alex Scott, do Bournemouth, e Antony, do Betis, foram expulsos, deixando ambos os times com dez jogadores.
Na volta do intervalo, Isco aproveitou rebote do goleiro para empatar. Três minutos mais tarde, aos 15′, Evanilson recolocou os ingleses em vantagem, mas já na reta final Pablo Fornals garantiu o empate para o Betis.
Próximos compromissos
Os próximos compromissos das equipes já estão definidos: o Real Betis encara a Inter de Milão no sábado (15), às 14h30, no Estádio São Nicolau, em Bari. No mesmo dia, às 10h30 (também de Brasília), o Bournemouth enfrenta o Mainz na Mawa Arena, na Alemanha.
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