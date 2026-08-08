Dorival Júnior abre o jogo sobre falta de vitórias plo São Paulo

Mais uma vez, o São Paulo sofreu um revés sob o comando de Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Logo depois de abrir o marcador diante do Grêmio, o Tricolor paulista permitiu a virada e acumulou mais uma derrota na competição nacional.

Conforme avaliou o treinador, a equipe são-paulina não apresenta um desempenho ruim em campo, mas tem sofrido tentos que ele próprio classificou como “inaceitáveis”.

“Nós temos criado, isso é importante. Estamos tendo uma dificuldade diferente, nós estamos tomando gols que são inaceitáveis pra uma equipe como a nossa. O que nós mais trabalhamos na semana são as bolas paradas, e isso tem nos tirado pontos importantes. O São Paulo tem feito bons jogos, criando, mas infelizmente é um momento muito difícil que nós não estamos conseguindo sustentar o resultado. Isso é o que nos preocupa, já é o segundo jogo com a mesma característica. Nós fazemos o gol, retornamos para o segundo tempo, a equipe baixa a guarda e sofre gols. Isso nos tira a possibilidade real de já termos iniciado uma recuperação na competição”, explicou o comandante.

Posteriormente, o técnico complementou o raciocínio ao comparar o revés atual com outras ocasiões recentes em que o time paulista também falhou em manter a vantagem contra adversários diretos.

“Situações que se repetem são bem complicadas. Nós tomamos um gol do Flamengo muito próximo do que foi o gol de hoje, tivemos duas situações também muito semelhantes contra o Athletico. O que eu vejo é que nós estamos tendo coisas muito boas, positivas, o time está aparecendo, está jogando, pondo a bola no chão, girando com facilidade, atacando espaços, isso tem acontecido”, comentou.

Erros do São Paulo

Por fim, o profissional realizou um diagnóstico preciso acerca dos fatores determinantes que impedem o grupo de conquistar os três pontos nas partidas.

“Fazemos o gol inicial, aí de repente a sustentação do resultado nos tem faltado. Isso aí sim tem nos preocupado e muito. Vamos continuar trabalhando, não temos outro caminho. Depois de tudo que foi feito, gerando uma expectativa muito positiva com essa fase de treinamento que nós tivemos, é natural que nós gostaríamos e fizemos por merecer um resultado diferente. Isso tem acontecido na maioria dos jogos, infelizmente”, concluiu.

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Enquanto a situação no torneio nacional exige atenção, o São Paulo redireciona imediatamente o foco para os compromissos da Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), o elenco viaja rumo à Bolívia para encarar o Bolívar nas oitavas de final do torneio continental.

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