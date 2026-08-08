Nova derrota rende recorde negativo histórico ao River Plate

Apesar da recente aquisição de nome com a visibilidade de Thiago Almada, o River Plate passa longe de viver momento de estabilidade dentro das quatro linhas. Na verdade, a equipe de Núñez tem experimentado, justamente, o extremo oposto deste cenário.

Na tarde deste sábado, o River visitou o Tigre, pela quarta rodada do Clausura do Campeonato Argentino, e sofreu sua quarta derrota consecutiva. A saber, o triunfo de El Matador, por 1 a 0, se construiu através do gol feito por Nacho Russo já aos 33 minutos do segundo tempo.

Com a somatória do revés na decisão do Apertura, frente ao Belgrano, e a eliminação na Copa Argentina, contra o Aldosivi, são seis reveses consecutivos da equipe de Buenos Aires. Sequência essa que ganhou um lugar nada agradável na história riverista, pois significa a pior do clube em torneios organizados pela Associação do Futebol Argentino (AFA).

Antes da derrota do fim de semana, o River Plate tinha igualado feito que havia ocorrido, pela última vez, no distante ano de 1911. Período esse, por sinal, onde o esporte era disputado em caráter amador na Argentina.

Eduardo Coudet: de invicto a sob risco

Além da chegada em si gerar expectativa positiva pelo estilo de jogo, os números iniciais de Coudet animaram a torcida do River. Para se ter uma ideia, nos dez primeiros jogos, foram oito vitórias, um empate e somente um resultado negativo. Não por acaso, o time chegou a decisão do Apertura, no primeiro semestre, tendo a chance de título e garantir lugar na Libertadores 2027.

Entretanto, a partir do revés no confronto decisivo com o Belgrano, a situação do clube argentino mudou radicalmente de figura no quesito desempenho e de resultados. Com isso, o antes privilegiado comandante do banco de reservas já tem seu trabalho visto com desconfiança no caráter externo e também interno do River.

Desse modo, as quartas de final da Sul-Americana, diante do Independiente Santa Fe, ganharam caráter determinante para sua continuidade ou não no cargo. O primeiro jogo acontece na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Colômbia.

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