Em jogo eletrizante, Remo e Atlético ficam no empate pelo Brasileirão

Em um jogo recheado de emoções, Remo e Atlético Mineiro empataram em 2 a 2, no Estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. O Azulão saiu na frente com Jajá, mas tomou a virada do Galo ainda no primeiro tempo com Reinier e Bernard. Contudo, na etapa final, Gabriel Taliari empatou o jogo para o Leão e deu números finais ao placar.

Com o resultado, o Remo segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 22 pontos – mesma pontuação do Santos, primeiro time fora do Z4. Já o Atlético Mineiro, por sua vez, sobe para a 9ª colocação, com 29 pontos.

Remo na frente

Apoiado pela torcida em busca de uma vitória mais do que importante na briga contra o rebaixamento, o Remo abriu o placar da partida logo aos três minutos ao aproveitar um vacilo da zaga do Atlético. Marllon cortou lançamento de cabeça e a bola sobrou nos pés de Jajá, que dominou e finalizou da entrada da área, sem chances para Everson.

Virada atleticana

Com o gol marcado, o Remo apostou em baixar suas linhas para sair em contra-ataque. Contudo, a estratégia não surtiu efeito. O Galo virou o placar de jogo ainda no primeiro tempo com dois gols em um espaço de cinco minutos. Aos 34, Preciado fez um grande lance pela direita e cruzou na cabeça de Reinier, que testou no ângulo de Marcelo Rangel. Quatro minutos depois, em uma jogada até parecida, Alan Minda fez o cruzamento, dessa vez pelo chão, e Bernard completou para o gol vazio.

Tudo igual

Na etapa final de jogo, o Remo se lançou ao ataque para buscar no mínimo um empate para somar pontos na briga contra o rebaixamento. E o empate veio com Gabriel Taliari. Após uma linda assistência de Vitor Bueno, o atacante saiu na cara de Everson e tocou na saída do goleiro para deixar o placar novamente em igualdade.

Susto no fim

Já na reta final, os dois times tiveram chances de marcar o gol da vitória. O Atlético Mineiro chegou a sonhar com um pênalti após o VAR recomendar o árbitro Ramon Abatti Abel checar o lance. Contudo, o árbitro mandou o jogo seguir. Do outro lado, o Remo ficou a centímetros de aproveitar um erro bizarro de Everson, mas Taliari não conseguiu finalizar em direção ao gol. Sendo assim, um ponto para cada lado no apito final no Mangueirão.

Próximos compromissos

O Remo volta a entrar em campo somente no dia 17 de agosto, segunda-feira, pelo Brasileirão. O Leão visita o Internacional, no Beira-Rio, em jogo válido pela 23ª rodada. Já o Atlético Mineiro entra em campo neste meio de semana pela Copa Sul-Americana. O Galo vai até Bragança Paulista para fazer o jogo de ida das oitavas de final da Sula diante do Red Bull Bragantino, na quarta-feira (12), às 19h (de Brasília).

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