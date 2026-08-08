Jadson, ex-Corinthians, é detido sob acusação de agredir companheira

O ex-jogador Jadson, que atuou por clubes como Corinthians e Athletico, foi detido neste sábado (8) sob suspeita de violência doméstica em Cambé, no norte do Paraná. De acordo com o boletim de ocorrência, sua companheira relatou à Polícia Militar que, durante uma discussão, ele a teria segurado pelo pescoço.

Os policiais constataram marcas na região, e o ex-atleta acabou indiciado por lesão corporal e injúria contra mulher, sendo, portanto, encaminhado à cadeia pública da cidade.

Segundo o relato da vítima, já havia ocorrido uma discussão na noite anterior. No dia seguinte, dentro do banheiro, o desentendimento se intensificou e, conforme sua versão, Jadson tentou enforcá-la com as duas mãos, deixando sinais visíveis. Ela também afirmou que não seria a primeira vez que sofria agressões. A mulher solicitou medidas protetivas e passou por exame de constatação provisória de lesão.

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Durante o depoimento, Jadson minimizou o episódio, dizendo que se tratava de “uma briga de marido e mulher’, negando ter agredido fisicamente a companheira. Os policiais que atenderam a ocorrência também prestaram declarações à Polícia Civil.

Jadson no futebol

Jadson, hoje com 42 anos, encerrou sua trajetória nos gramados em 2022, após defender o Vitória. Natural de Londrina (PR), iniciou sua formação no PSTC e no Athletico, clube onde se profissionalizou. Ainda jovem, foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, permanecendo por oito temporadas e consolidando carreira internacional.

Em 2012, retornou ao Brasil para vestir a camisa do São Paulo. No ano seguinte, integrou o grupo da seleção brasileira campeão da Copa das Confederações. Pouco depois, em 2014, transferiu-se para o Corinthians, onde viveu uma fase marcante, e mais tarde voltou ao Athletico. Sua última passagem foi pelo Vitória, antes de anunciar oficialmente a aposentadoria.

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